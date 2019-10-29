Ограниченные возрастом и здоровьем. Как в Могилеве пенсионеры, которым нужны деньги и занятие, ищут работу

Источник материала: Tut.by

В Могилеве впервые прошла ярмарка вакансий только для людей в возрасте 50+. Да, как оказалось, именно для пенсионеров тоже есть работа. А работать они хотят: кому-то нужны деньги, кому-то — просто возможность чем-то себя занять. Но есть нюансы.





Отдельную ярмарку вакансий для людей в возрасте в Могилеве организовали не просто так. Люди предпенсионного и пенсионного возраста — люди активные, современные, говорит начальник управления по труду, занятости и соцзащите Могилевского горисполкома Марина Снытко.

— Некоторые полны сил, энергии и готовы передать свой опыт. Конечно, если это первоклассный инженер, его и так никто с работы просто так не отпустит. Но есть и те, кто хочет иметь дополнительный заработок к пенсии. Есть и отдельная категория активных дачников-пенсионеров, которые хотят заработать в межсезонье. Мы предлагаем им помимо постоянной и временной работы общественные работы с фиксированной оплатой — почасовой или стандартной ежемесячной, как установит наниматель, — рассказала TUT.BY Марина Снытко.

На ярмарку вакансий для пенсионеров приехали представители 14 организаций из различных отраслей экономики: промышленность, торговля, транспорт, общественное питание, ЖКХ, страхование. Вакансии — дворники, дорожные рабочие, уборщики, грузчики, продавцы, кассиры, почтальоны, страховые агенты, слесари, сантехники, повара, даже инженеры и экономисты. Зарплаты — до 620 рублей.

Олегу Горбачеву без месяца 60 лет, и без работы он с августа этого года.

— Работал в ЖЭУ дворником все лето, потом положили в больницу, и я в итоге уволился: осень, зима на носу, а у меня здоровье теперь не позволяет большие физические нагрузки выполнять, — объясняет мужчина.

А раньше здоровье позволяло выполнять важную работу — сопровождать ценные посылки. Олег Николаевич 24 года проработал в «Специальной связи», даже носил оружие по службе. А потом сменилось начальство и мужчина сменил работу — в начале двухтысячных.

После Олег Николаевич работал и грузчиком, и сторожем, и разнорабочим. Хотя по образованию он электрик, но по специальности не работал, а за годы растерял и какой-никакой опыт, и знания.





— Могу лампочку вкрутить, розетку заменить. Поэтому если монтажники-электромонтеры и нужны, я не гожусь — не знаю ничего. И здоровье тоже ограничивает допуск: вот через пару дней буквально получу от врача справку, что можно мне делать, а что нельзя.

Пока же на ярмарке вакансий Олег Николаевич для себя не нашел ничего подходящего. Дворником или грузчиком — не подходит. Вакансий, например, вахтера или сторожа нет. Говорит, придет снова на биржу труда через несколько дней — вдруг повезет.

А вот 58-летнему Анатолию не везет уже 4 года. Пока мужчина подходит к столам, за которыми сидят наниматели, его жена рассказывает, в чем проблема. Анатолий работал на заводе «Электродвигатель», в «Спецавтопредприятии». Был грузчиком, стропальщиком. Но 4 года назад с завода Анатолия уволили за прогулы. Как оказалось, «статья» в трудовой книжке — приговор: мужчину нигде не берут на работу.

— Он на учете на бирже труда все это время стоит. Время пройдет — перерегистрируется — и снова стоит. Мы живем с моей матерью, сын уже взрослый, поэтому он живет отдельно. А у нас доход — пенсия матери, моя зарплата 200 рублей (женщина работает библиотекарем в школе. — Прим. TUT.BY). И все. Мне уже 54 года, я по образованию библиотекарь — куда меня кто кем возьмет? А ведь могла бы быть на пенсии уже… А муж хочет и может работать, курсы переподготовки проходил как дорожный рабочий, но все равно везде отказ, — говорит женщина.

Анатолий резко стартует от последнего в коридоре стола и порывистым шагом идет по коридору. Вполголоса бранится. Говорить не хочет — расстроен: ему снова везде отказали.





Учитель математики с 36-летним стажем Светлана Ивановна на пенсии уже 3 года — и только сейчас начала искать работу. После окончания контракта в школе она ухаживала за больной матерью. Когда ее не стало, начала смотреть вакансии — нужны деньги.

— Не пойду больше в школу. Не хочу.

Сейчас Светлана Ивановна ищет место уборщицы, потому что «кто еще возьмет на работу». Говорит, уже сталкивалась с тем, что нанимать пожилых не хотят. Либо условия труда не подходят для человека в возрасте.

— Мы люди ограниченные — возрастом и здоровьем. Ну вот есть вакансия в игровом клубе. Я узнавала: это 8-часовая рабочая смена с графиком «день — ночь — три выходных». Зарплата — 280 рублей. Я такое просто не потяну.

Светлана Ивановна пробовала заниматься репетиторством, но начинать с нуля ох как тяжело. Да и конкуренция, говорит, большая — со школой: «Ребенок пойдет, скорее, на платное занятие к своему учителю, который потом ему и на уроке отметку может завысить, чем к какой-то бабке».

Пенсия у нее — 400 «с хвостиком» рублей. Большая часть уходит на оплату коммуналки — женщина живет одна, лекарства и еду. Первая за долгое время покупка — ботинки в этом году. Светлана Ивановна с гордостью их показывает.

— Очень симпатичные ботинки. И пальто у вас отличное.

— Смеетесь? Ему 16 лет, это «Элема». Все старушки ходят в старом, посмотрите. Потому что на новую одежду денег нет.

До 6 ноября, когда женщина получит пенсию, у нее осталось 59 рублей.





Пенсионерка Галина пришла на ярмарку вакансий, как ни странно, не за деньгами. Ей нужно, скорее, занятие на недачный сезон.

— Я уже все сериалы с Андреем Смоляковым пересмотрела, ютуб надоел, вышивание уже неактуально, внуков нет. А сидеть сиднем не хочется. На ярмарку вакансий зашла, если честно, от балды.

Женщина работала на инженерной должности и уволилась уже в пенсионном возрасте.

— Нужно молодежи место уступать — мы же не можем быть настолько бессовестными, — смеется Галина. — Мы же какую-никакую пенсию получаем, а люди без работы и без денег сидят.

На пенсии она уже 3 года. Женщина бы устроилась куда-нибудь на полставки или взяла работу с гибким графиком — ей нужно ухаживать за больной матерью.

— Так если вам нужны не деньги, а занятие, сходите на танцы, например. На сальсу.

— На танцы? На сальсу? А куда? Я пойду!





За несколько часов на ярмарку вакансий пришли более 100 пенсионеров, рассказали в управлении по труду. Многие из них брали контакты и отправлялись знакомиться с рабочим местом

Говорим об Анатолии, который 4 года не может устроиться на работу и считает причиной этого увольнение по статье. В управлении приводят цифры: около 170 человек в этом году нашли работу после увольнения с предыдущего места по неуважительным причинам. «Даже если человек оступился, это не приговор. Трудоустроиться возможно, но многое зависит от человека», — говорят специалисты.

— Есть много вариантов найти работу. У нас сегодня в Могилеве около 3 тысяч вакансий различного профиля — от дворника до директора. Работу может найти каждый. Главное, чтобы возможности и ожидания человека были соразмерны, — говорит Марина Снытко.

Ярмарка вакансий для пенсионеров и людей предпенсионного возраста — заключительное мероприятие для желающих найти работу в октябре. В этом месяце управление по труду организовывало подобные тематические ярмарки вакансий для молодежи, для незанятых, для людей с инвалидностью.

Кроме того, в Могилеве проводятся отраслевые ярмарки вакансий в отдельной сфере — например, в торговле. Такой запрос есть от нанимателей, говорит Марина Снытко. Говорит, разноплановость таких мероприятий позволяет любому желающему найти себя на рынке труда.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com