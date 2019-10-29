ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ограниченные возрастом и здоровьем. Как в Могилеве пенсионеры, которым нужны деньги и занятие, ищут работу

30.10.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве впервые прошла ярмарка вакансий только для людей в возрасте 50+. Да, как оказалось, именно для пенсионеров тоже есть работа. А работать они хотят: кому-то нужны деньги, кому-то — просто возможность чем-то себя занять. Но есть нюансы.


Отдельную ярмарку вакансий для людей в возрасте в Могилеве организовали не просто так. Люди предпенсионного и пенсионного возраста — люди активные, современные, говорит начальник управления по труду, занятости и соцзащите Могилевского горисполкома Марина Снытко.

— Некоторые полны сил, энергии и готовы передать свой опыт. Конечно, если это первоклассный инженер, его и так никто с работы просто так не отпустит. Но есть и те, кто хочет иметь дополнительный заработок к пенсии. Есть и отдельная категория активных дачников-пенсионеров, которые хотят заработать в межсезонье. Мы предлагаем им помимо постоянной и временной работы общественные работы с фиксированной оплатой — почасовой или стандартной ежемесячной, как установит наниматель, — рассказала TUT.BY Марина Снытко.

На ярмарку вакансий для пенсионеров приехали представители 14 организаций из различных отраслей экономики: промышленность, торговля, транспорт, общественное питание, ЖКХ, страхование. Вакансии — дворники, дорожные рабочие, уборщики, грузчики, продавцы, кассиры, почтальоны, страховые агенты, слесари, сантехники, повара, даже инженеры и экономисты. Зарплаты — до 620 рублей.

Олегу Горбачеву без месяца 60 лет, и без работы он с августа этого года.

— Работал в ЖЭУ дворником все лето, потом положили в больницу, и я в итоге уволился: осень, зима на носу, а у меня здоровье теперь не позволяет большие физические нагрузки выполнять, — объясняет мужчина.

А раньше здоровье позволяло выполнять важную работу — сопровождать ценные посылки. Олег Николаевич 24 года проработал в «Специальной связи», даже носил оружие по службе. А потом сменилось начальство и мужчина сменил работу — в начале двухтысячных.

После Олег Николаевич работал и грузчиком, и сторожем, и разнорабочим. Хотя по образованию он электрик, но по специальности не работал, а за годы растерял и какой-никакой опыт, и знания.


— Могу лампочку вкрутить, розетку заменить. Поэтому если монтажники-электромонтеры и нужны, я не гожусь — не знаю ничего. И здоровье тоже ограничивает допуск: вот через пару дней буквально получу от врача справку, что можно мне делать, а что нельзя.

Пока же на ярмарке вакансий Олег Николаевич для себя не нашел ничего подходящего. Дворником или грузчиком — не подходит. Вакансий, например, вахтера или сторожа нет. Говорит, придет снова на биржу труда через несколько дней — вдруг повезет.

А вот 58-летнему Анатолию не везет уже 4 года. Пока мужчина подходит к столам, за которыми сидят наниматели, его жена рассказывает, в чем проблема. Анатолий работал на заводе «Электродвигатель», в «Спецавтопредприятии». Был грузчиком, стропальщиком. Но 4 года назад с завода Анатолия уволили за прогулы. Как оказалось, «статья» в трудовой книжке — приговор: мужчину нигде не берут на работу.

— Он на учете на бирже труда все это время стоит. Время пройдет — перерегистрируется — и снова стоит. Мы живем с моей матерью, сын уже взрослый, поэтому он живет отдельно. А у нас доход — пенсия матери, моя зарплата 200 рублей (женщина работает библиотекарем в школе. — Прим. TUT.BY). И все. Мне уже 54 года, я по образованию библиотекарь — куда меня кто кем возьмет? А ведь могла бы быть на пенсии уже… А муж хочет и может работать, курсы переподготовки проходил как дорожный рабочий, но все равно везде отказ, — говорит женщина.

Анатолий резко стартует от последнего в коридоре стола и порывистым шагом идет по коридору. Вполголоса бранится. Говорить не хочет — расстроен: ему снова везде отказали.


Учитель математики с 36-летним стажем Светлана Ивановна на пенсии уже 3 года — и только сейчас начала искать работу. После окончания контракта в школе она ухаживала за больной матерью. Когда ее не стало, начала смотреть вакансии — нужны деньги.

— Не пойду больше в школу. Не хочу.

Сейчас Светлана Ивановна ищет место уборщицы, потому что «кто еще возьмет на работу». Говорит, уже сталкивалась с тем, что нанимать пожилых не хотят. Либо условия труда не подходят для человека в возрасте.

— Мы люди ограниченные — возрастом и здоровьем. Ну вот есть вакансия в игровом клубе. Я узнавала: это 8-часовая рабочая смена с графиком «день — ночь — три выходных». Зарплата — 280 рублей. Я такое просто не потяну.

Светлана Ивановна пробовала заниматься репетиторством, но начинать с нуля ох как тяжело. Да и конкуренция, говорит, большая — со школой: «Ребенок пойдет, скорее, на платное занятие к своему учителю, который потом ему и на уроке отметку может завысить, чем к какой-то бабке».

Пенсия у нее — 400 «с хвостиком» рублей. Большая часть уходит на оплату коммуналки — женщина живет одна, лекарства и еду. Первая за долгое время покупка — ботинки в этом году. Светлана Ивановна с гордостью их показывает.

— Очень симпатичные ботинки. И пальто у вас отличное.

— Смеетесь? Ему 16 лет, это «Элема». Все старушки ходят в старом, посмотрите. Потому что на новую одежду денег нет.

До 6 ноября, когда женщина получит пенсию, у нее осталось 59 рублей.


Пенсионерка Галина пришла на ярмарку вакансий, как ни странно, не за деньгами. Ей нужно, скорее, занятие на недачный сезон.

— Я уже все сериалы с Андреем Смоляковым пересмотрела, ютуб надоел, вышивание уже неактуально, внуков нет. А сидеть сиднем не хочется. На ярмарку вакансий зашла, если честно, от балды.

Женщина работала на инженерной должности и уволилась уже в пенсионном возрасте.

— Нужно молодежи место уступать — мы же не можем быть настолько бессовестными, — смеется Галина. — Мы же какую-никакую пенсию получаем, а люди без работы и без денег сидят.

На пенсии она уже 3 года. Женщина бы устроилась куда-нибудь на полставки или взяла работу с гибким графиком — ей нужно ухаживать за больной матерью.

— Так если вам нужны не деньги, а занятие, сходите на танцы, например. На сальсу.

— На танцы? На сальсу? А куда? Я пойду!


За несколько часов на ярмарку вакансий пришли более 100 пенсионеров, рассказали в управлении по труду. Многие из них брали контакты и отправлялись знакомиться с рабочим местом

Говорим об Анатолии, который 4 года не может устроиться на работу и считает причиной этого увольнение по статье. В управлении приводят цифры: около 170 человек в этом году нашли работу после увольнения с предыдущего места по неуважительным причинам. «Даже если человек оступился, это не приговор. Трудоустроиться возможно, но многое зависит от человека», — говорят специалисты.

— Есть много вариантов найти работу. У нас сегодня в Могилеве около 3 тысяч вакансий различного профиля — от дворника до директора. Работу может найти каждый. Главное, чтобы возможности и ожидания человека были соразмерны, — говорит Марина Снытко.

Ярмарка вакансий для пенсионеров и людей предпенсионного возраста — заключительное мероприятие для желающих найти работу в октябре. В этом месяце управление по труду организовывало подобные тематические ярмарки вакансий для молодежи, для незанятых, для людей с инвалидностью.

Кроме того, в Могилеве проводятся отраслевые ярмарки вакансий в отдельной сфере — например, в торговле. Такой запрос есть от нанимателей, говорит Марина Снытко. Говорит, разноплановость таких мероприятий позволяет любому желающему найти себя на рынке труда.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Новости, Могилев
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Да-да, в Могилеве есть вакансии, на которых хотят видеть именно пенсионеров (хотя и кандидатов другого возраста тоже).
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси подешевеют билеты на некоторые автобусы и поезда. Почему и на сколько снизятся цены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика