«Сейчас нахожу время, чтобы тратить деньги». Интервью с холостяком Станиславом Агинским

Источник материала: Tut.by

К семейной жизни сооснователь «Гастрофеста» и «Песочницы» Станислав Агинский подходит ответственно: сначала финансовая стабильность, потом — жена. Вместе с Maggi мы встретились с героем и приготовили солянку. А за обедом выяснили, чем день холостяка отличается от дня семьянина и почему Стас не заводит питомца.

Проект «Белорусские холостяки» продолжается. Он посвящен известным неженатым белорусам, которые рассказывают о своем отношении к семье и домашним обязанностям. Мы узнаем, как эти мужчины выстраивают распорядок дня, чем занимаются в свободное время, а также расспросим их о карьерных и личных планах.

«Работая в аудите, не успевал тратить зарплату»

Сегодня Станислава Агинского знают как сооснователя «Гастрофеста» и «Песочницы». Но свою карьеру он начинал вовсе не в сфере питания: раньше герой работал аудитором. И, признается он, сам не знает, как дошел до собственных проектов.





— Я до сих пор задаюсь этим вопросом — улыбается он. — Наверное, так сложились звезды. На самом деле, аудит — интересная и не слишком рутинная сфера. Но мне было тяжело. Я часто работал сверхурочно, и в какой-то момент понял, что не успеваю тратить собственную зарплату. Поэтому решил уйти.

Из аудита Стас попал в маркетинг. Оттуда его занесло в сферу общепита, где герой тоже занимался продвижением.

— Если бы меня тогда спросили, кем я вижу себя через пять лет, вряд ли бы подумал про ресторанный бизнес, — признается он. — Но, надо признать, эта работа мне многое дала: я узнал о местных гастрономических предпочтениях, обзавелся полезными знакомствами.

Парень сменил несколько заведений, прежде чем понял: на этой работе ему скучно.

— В сфере общепита я достиг потолка. Владельцем ресторана я бы не стал, расти было некуда. Наверное, еще и самолюбие взыграло: работал аудитором, а сейчас занимаюсь непонятно чем. В общем, я снова уволился и стал искать то, что мне подойдет, — вспоминает герой.



Сегодня на обед Стас готовит солянку

Незадолго до этого парень познакомился с владелицами столичного ивент-агентства Евгенией Красовской и Ольгой Малейко. Они объединили опыт, усилия — и пазл сложился.

— Так родился «Гастрофест», — вспоминает герой. — Темы фестиваля могут быть разными, но механика всегда одна: заведения предлагают сеты по фиксированной цене в определенный период времени. В качестве примера мы взяли российский проект. Только он был направлен на экспертов и ценителей, а мы пошли от обратного, создав масс-маркет продукт.

Спустя пару месяцев в Минске состоялся первый фест. Сейчас проекту уже четыре года, и из столицы он вышел в регионы.

— Свой бизнес — это так же трудно, как и аудит. А иногда даже сложнее, ведь на обычной работе ноутбук закрыл, за порог вышел — и все осталось позади. В бизнесе так не бывает: ты всегда на связи, у тебя всегда «болит голова». И в то же время ты больше предоставлен сам себе. Сходить к врачу или починить машину в удобное время можно без проблем. Да, потом я до ночи закрываю вопросы, которые не успел решить днем. Но теперь хотя бы нахожу время, чтобы тратить деньги, — смеется герой.



В солянку герой добавляет копченые сосиски и заправку с овощами, оливками и специями

«Когда ты один, готовка превращается в рутину»

По словам героя, обычный день холостяка не слишком отличается от дня женатого мужчины.

— Рабочий день может начаться и в 8, и в 12. Стандартный распорядок — это от трех до шести встреч в разных частях города, офис, общение с коллегами. А потом работа заканчивается, и я, как настоящий семьянин, прихожу домой. Только там нет жены и готового ужина, — рассказывает парень.

Впрочем, отсутствие ужина его не слишком смущает: по долгу службы Стас ест в заведениях.

— Рабочие встречи чаще всего проходят в ресторанах или кафе, поэтому не поесть там сложно, — смеется он. — Кстати, первое время я никак не мог привыкнуть к такому раскладу. Когда работал в офисе, знал, что в 13.30 у меня всегда обед. Но сейчас такого четкого распорядка нет. И поначалу, когда я не ел в середине дня, испытывал стресс: как так, уже обед, а я еще без супчика!





Стасу нравится азиатская кухня. Но вообще он считает, что выбор зависит от настроения. Если говорить о чем-то необычном, то однажды герой продегустировал сюрстремминг — шведскую квашеную сельдь — и почти попробовал бычьи яйца. После этого предпочитает простую и понятную еду.

Дома Стас готовит редко: не хватает времени.

— Наверное, если в семье вас хотя бы двое, это интерактивный процесс — вы готовите, общаетесь, — рассуждает он. — А когда ты один, готовка превращается в рутину. Поэтому чаще всего делаю салат, легкий суп или пасту.

В свободное время парень предпочитает заглянуть в бассейн или спортзал, почитать мотивационную литературу или же сыграть с друзьями в настольный футбол. А еще Стас очень любит путешествовать. Недавно, например, съездил в Марокко и остался в полном восторге от местного колорита и кухни. В этой стране герой попробовал тажин — нежное мясо с овощами, томленое в горшочке.

— Раньше мог уехать на три недели, а теперь не могу себе этого позволить. Максимум — три-пять дней, ведь работа сама себя не сделает, — делится он. — Но так мне даже больше нравится — вроде отдохнул, а из рабочего ритма не выпал.

«Машину можно пойти и купить, с женой это не работает»

— Пару лет назад мне было не до жены, — поясняет Стас свой холостяцкий статус. — Я не был уверен в завтрашнем дне: полгода сидел без работы, менял сферы деятельности и не хотел строить серьезные отношения. Для меня вопрос карьеры и достатка — в приоритете. Когда я не могу отвести девушку в кино или ресторан, чувствую себя не уверенно.





— То есть за счет девушки в ресторан не пойдешь?

— У меня это вызовет дискомфорт. Любому мужчине важно чувствовать себя сильным. Поэтому пока были вопросы с работой, о женитьбе не было даже речи. Потом начался «Гастрофест». Это тоже оказалось не слишком подходящее для брака время: я постоянно был занят.

Сейчас же, по словам Стаса, самый удачный период. Проект работает, команда помогает управляться с делами, планы у бизнеса есть. Парень чувствует, что может двигаться дальше. Но и тут все не так просто.

— Я могу сейчас пойти и купить себе машину. Пришел, выбрал, не хватило денег — взял лизинг. Это процесс легкий и понятный. Наверное, с женой так не сработает, — шутит он. — Ее ведь нужно найти. Вообще я уверен, что в жизни все происходит вовремя. Наверное, это очень глупо — в 30 лет говорить про судьбу и фатализм, но я отчасти в это верю. Поэтому просто жду.





На прощание интересуемся: почему бы в процессе ожидания не завести питомца? Все-таки вдвоем веселее.

— У меня часто спрашивают: ты кошатник или собачник? А я не знаю, ведь у меня ни того, ни другого не было, — улыбается Стас. — Родители были категорически против, а когда я стал жить один, понял, что с моим графиком содержать животное нереально. Я за собой не успеваю следить, какой тут кот? Вот будет жена — пусть заводит.

Партнер проекта:

MAGGI® Заправка для солянки приготовлена из отборных овощей, с маринованными огурчиками, греческими оливками и душистыми специями. С MAGGI® Заправкой для солянки вы сможете чаще радовать семью любимым вариантом супа без лишних усилий.