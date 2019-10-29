В Беларуси подешевеют билеты на некоторые автобусы и поезда. Почему и на сколько снизятся цены

Источник материала: Tut.by

В Беларуси отменяют сбор за предварительную продажу билетов на пригородные и междугородные автобусы, а также тариф за оформление «квитков» на поезда через интернет. То есть для пассажиров эти билеты станут дешевле. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ № 725 от 29 октября этого года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как изменятся цены на билеты на поезда

Сейчас при покупке билетов на поезда через Интернет нужно дополнительно оплачивать сбор за заказ и оформление проездного документа: 24 копейки — на поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий, 78 копеек — на поезда международных линий. То есть к стоимости билета добавляется этот сбор.

К примеру, билет на поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 708 Минск — Гомель сейчас стоит 13,86 рубля. Но при покупке в кассах вокзалов к этой сумме добавляется сбор в 11 копеек, а при онлайн-покупке — 24 копейки. Стоимость билета — в кассе 13,97 рубля, а при покупке в сети — 14,10 рубля. После вступления в силу решения МАРТ (документ уже зарегистрирован на национальном правовом интернет-портале, но еще не опубликован) стоимость онлайн-билета составит 13,86 рубля, а при покупке в кассе — все те же 13,97 рубля.

В ведомстве поясняют, что изменения ввели «для стимулирования электронных продаж и сокращения затрат, связанных с работой билетных кассиров».

Как изменятся цены на автобусы

За покупку билета на пригородные и международные автобусы регулярного сообщения сейчас нужно дополнительно оплачивать сбор за предварительную продажу проездного документа. Комиссия составляет 11 копеек. То есть билеты на автобусы подешевеют на эту сумму.

Сколько белорусы возмещают за проезд, а сколько — доплачивает государство

В 2018 году белорусы возмещали 43% затрат на проезд в пассажирских поездах. Это данные в целом по внутриреспубликанским и международным перевозкам, сообщили в МАРТ.

При этом в общей сложности по внутриреспубликанским перевозкам население возмещает 18%. В том числе за проезд в поездах городских линий — 21%, а в поездах региональных линий экономкласса — 16%.

В марте прошлого года в БелЖД рассказывали , что доходы от перевозок на региональных линиях экономкласса покрывают расходы примерно только на 15%. В МАРТ тогда уточняли, что услуги пассажирских перевозок внутри страны для Белорусской железной дороги в целом убыточные, а пассажиры возмещают затраты не более чем на 20%.

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