Ужасно прекрасные. Показываем, как выглядит макияж к Хеллоуину на известных белорусках

Источник материала: Tut.by

Уже завтра — Хеллоуин. И если вы из тех, кто по этому поводу собирается сходить с друзьями на веселую вечеринку и поразить всех своим образом, у нас есть для вас кое-что увлекательное. А именно: четыре оригинальных варианта грима, которые точно вдохновят вас на подвиги. Образы создала визажист Алиша Верменич , снимал Даниил Анохин , а моделями выступили известные белоруски. Согласитесь, когда красивая женщина умеет смеяться над собой и не боится экспериментов — это прекрасно.

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— Это довольно легкий образ, его может повторить каждый, — комментирует визажист. — Он подойдет для тех, кто против пугающих перевоплощений на Хеллоуин.

Для макияжа нам понадобился трафарет, который можно купить в магазинах для hand-made-работ, цветные тени, стразы, блестки на гелевой основе и мелкая слюда. Чтобы рисунок от трафарета получился четким, ровно приложите его к участку на лице, где хотите получить изображение, и держите, не двигая, иначе рисунок размоется. Начинайте наносить тени на трафарет (в этом образе мы использовали несколько цветов: фиолетовый, зеленый, синий, розовый) и немного наслаивайте оттенки друг на друга, чтобы получить интересный градиент. Затем синтетической кистью нанесите блестки на гелевой основе на получившийся рисунок. Пока гель не высох, приклейте на него стразы и мелкую слюду — так результат получится интересней. На глаза нанесите тени (зеленые и фиолетовые), чтобы добавить взгляду глубины. На губы нанесите немного блеска и с помощью карандаша для губ сделайте более четкий и ровный контур. Добавьте аксессуары — например, как в нашем случае — заколки с бабочками для завершения образа.

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— Все, что нужно для того, чтобы повторить образ Надежды, можно найти в рядовой косметичке, — рассказывает визажист. — Карандаш для глаз или губ, черные и коричневые тени, черная подводка, блеск для губ и хайлайтер. Докупить придется разве что жемчужинки, которые можно найти в любом магазине для рукодельниц.

Сперва карандашом прорисуйте контур скуловой части. От контура черными тенями начинайте растушевку вниз, плавно переходя в коричневый оттенок. Над бровями мы использовали карандаш и с помощью растушевки теней делали переход уже вверх — к линии роста волос. С помощью тех же оттенков мы немного выделили глаза и наклеили пару ресничек. На губы нанесли нюдовый матовый блеск. Прорисовали около губ штрихи карандашом. Не забывайте добавить глубины: для этого теми же коричневыми оттенками прорисуйте тень возле карандашных штрихов. Носик мы «нарисовали» обычной черной подводкой. На кончик носа и на верхнюю губу мы нанесли хайлайтер, чтобы создать светлый блик. С помощью праймера или клея для ресниц приклеили жемчужинки над бровью и под глазами. Кстати, это тренд нынешнего сезона!

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— Для этого образа мне понадобились: много стразов разного размера, тени, корректирующая палетка, подводка для глаз (либо насыщенная кремовая база под тени с матовым финишем), — комментирует визажист.

Чтобы повторить макияж Ольги, прорисуйте карандашом (белым или черным) круги вокруг глаз и скуловую часть, чтобы, если что-то пойдет не так, вы смогли легче это исправить. Затем уже начинайте прокрашивать цветом. Не акцентируйте внимание на ровном контуре, так как именно на него вы и наклеите стразы. Не забудьте добавить глубины вашему рисунку, для этого тенями и скульптурирующей палеткой прокрасьте «западающие» участки лица. Чтобы было быстрей, можно использовать ленточные стразы. Но единичные стразы также придется приклеить. Как, например, мы сделали на губах, скулах и на лбу. На губы мы нанесли тот же продукт, что использовали на лице для рисунка. Прорисовали штрихи кисточкой для подводки. Добавили хайлайтера на скулы, ведь и на Хеллоуине можно блистать. Пару аксессуаров, серьезный взгляд — и образ готов!

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— Для этого образа нам понадобились перья, крупные стразы, пигмент для глаз, база под пигмент, черная подводка и черный глянцевый блеск для губ, а также накладные пучки ресниц, — рассказывает визажист.

Для начала на подвижное веко нужно нанести базу под пигмент и сразу же натуральной кистью — рассыпчатый пигмент. После растушуйте его, сделайте небольшую стрелочку черной подводкой и приклейте пару ресничек для более выразительного взгляда. Затем возьмите перья, клей для ресниц (его можно использовать на лице, это безопасно), стразы и вспомните школьные уроки ИЗО. Все это аккуратно приклейте под нижние реснички. Расстояние можно определить самостоятельно исходя из пропорций вашего лица. На губы вместо черной помады можно нанести подводку для глаз (лайфхак на случай, если нет помады). Преимущество подводки — стойкость и насыщенность. Поверх матовой текстуры мы нанесли черный глянцевый блеск. Образ дополняется париком и блестящими аксессуарами.