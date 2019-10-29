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«Ночь расстрелянных поэтов» прошла в Куропатах

30.10.2019 09:18 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Мемориальная акция, посвященная расстрелянным в 1937-году представителям белорусской интеллигенции, прошла в Куропатах в ночь на 30 октября.

Как сообщает Еврорадио, в акции приняли участие около 400 человек.

Акция началась в 20.00 с прочтения фамилий погибших белорусов в ночь с 29 на 30 октября в 1937 году.

Тогда сотрудники НКВД привезли в Куропаты и расстреляли более 100 представителей белорусской интеллигенции, среди которых было 22 литератора. В этом списке: Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Михась Чарот, Платон Головач, Тодар Кляшторный, Юрка Лявонный, Моисей Кульбак, Анатоль Вольный, Изи Харик и другие.

На акции пели песни, читали стихи, зачитывали отрывки из книг погибших литераторов.

 
 
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Мемориальная акция, посвященная расстрелянным в 1937-году представителям белорусской интеллигенции, прошла в Куропатах в ночь на 30 октября.
 
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