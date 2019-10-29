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Казахстан готов поставлять Беларуси до 3,5 миллионов тонн нефти в год

30.10.2019 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Казахстан готов поставлять Беларуси до 3,5 миллионов тонн нефти в год

Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры с Беларусью о поставке ей от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает «Казинформ».

"От 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Пока так, но это коммерческие переговоры", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос об обсуждаемых объемах поставок казахстанской нефти в Беларусь.

Поставки сырья могут осуществляться из ресурсов компаний, работающих на принципах СРП и Тенгизшевройл.

Беларусь предложила Казахстану активизировать переговоры о поставках нефти еще в мае этого года. При этом в Минске признавали, что придется договариваться и с Россией о транзите.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Министерство энергетики Казахстана ведет переговоры с Беларусью о поставке ей от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.
 
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