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У жителя Пинского района украли лодочный мотор
30.10.2019 09:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Житель поселка Городище сообщил в дежурную часть Пинского РОВД о краже лодочного мотора. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска РОВД установлено, что кражу мотора совершил ранее судимый неработающий житель Пинска, 1989 года рождения.
Дождавшись, когда хозяин покинет дом, мужчина проник во внутрь, сняв незакрытый навесной замок. Пинчанин рассказал правоохранителям, что лодочный мотор продал.
По факту кражи Пинским РОСК возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.
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Житель поселка Городище сообщил в дежурную часть Пинского РОВД о краже лодочного мотора. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного...
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