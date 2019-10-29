В Калинковичах прошла республиканская коллегия ЖКХ

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Республиканская коллегия министерства ЖКХ, которая проходила на днях на базе Мозырского и Калинковичского районов, среди прочих рассматривала и вопросы перехода на местные виды топлива, очевидные экономические выгоды такого перехода, а также связанную с этим модернизацию тепловой сети и создание новых производств.

Организация собственного производства топливной щепы для нужд мини-ТЭЦ и стала одним из пунктов в рабочем графике республиканской коллегии. Чтобы ознакомиться с ним, участники коллегии побывали на базе КУП «Коммунальник Калинковичский» под Гулевичами, где установлено специальное оборудование российского производства и ведется заготовка щепы. Доклад сделал генеральный директор предприятия Олег Жигарь. Он остановился на таких вопросах, как структура реализации тепловой энергии по котельным предприятия за 8 месяцев текущего года, динамике изменения себестоимости одной гигакалории услуг теплоснабжения, стоимости изготовления щепы для нужд мини-ТЭЦ и средних ценах за поставляемое древесное топливо. После чего участники коллегии ознакомились с процессом производства щепы и условиями хранения, а затем обстоятельно обсудили используемую предприятием логистику, которая вполне позволяет произвести оптимизацию отдельных моментов в заготовке щепы, что, в свою очередь, даст возможность сэкономить как рабочее время, так и финансовые средства.





Здесь же был рассмотрен вопрос охраны труда и выполнения Директивы №1 Президента страны «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Начальник отдела охраны труда предприятия Марина Ярошевская остановилась на основных моментах работы, проведенной в «Коммунальнике Калинковичском» в последние годы и проводимой в настоящее время в плане укрепления трудовой дисциплины и создания безопасных условий труда для работников.





Вопросы оптимизации схемы теплоснабжения города Калинковичи с увеличением доли местных топливно-энергетических ресурсов в топливном балансе предприятия мини-ТЭЦ, автоматизации и диспетчеризации жилого фонда обсуждались непосредственно на мини-ТЭЦ. По первому вопросу выступил заместитель гендиректора «Коммунальника» Василий Степанович, по второму – начальник участка контроля, наладки и учета групповых приборов Андрей Билькин.





Но и здесь, как и на площадке производства и хранения щепы, разговор зашел об экономии. К примеру, снижение стоимости тепловой энергии составило 8,8 рубля, что позволило снизить нагрузку на бюджет района на 156 тысяч рублей за счет снижения тарифов на теплоснабжение для бюджетных организаций и юридических лиц. Кроме того, снижение на 1 рубль себестоимости гигакалории может сэкономить для районного бюджета еще порядка еще 100 тысяч рублей.





Что касается автоматизации и диспетчеризации жилого фонда, то, как рассказал Андрей Билькин, на сегодня 254 дома из 277 оснащены автоматической системой оповещения. Она позволяет оператору отслеживать внештатные ситуации (в том числе аварийные, а также превышение или понижение получаемого теплоносителя потребителем от установленной нормы на дом в плюс или минус 10 градусов) и своевременно информировать об этом аварийную службу.





В целом же республиканская коллегия положительно оценила то направление в работе по переходу на местные виды топлива, которое проводит коммунальная служба нашего района. Об этом говорят, прежде всего, очевидные экономические результаты.

В работе коллегии приняли участие министр ЖКХ Александр Терехов, его первый заместитель Геннадий Трубило и заместитель Виталий Смирнов, генеральный директор государственного объединения «ЖКХ Гомельской области» Дмитрий Згурский, руководители областных управлений ЖКХ республики, председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь и председатель райсовета депутатов Виктор Замостик.

Александр Веко.