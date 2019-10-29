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В Буда-Кошелево в результате наезда пострадала женщина-пешеход

30.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Вечером, 28 октября 27-летний водитель, двигаясь по ул. Ленина, совершил наезд на 53-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С полученными травмами женщина была доставлена в хирургическое отделение районной больницы, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В Буда-Кошелево в результате наезда пострадала женщина-пешеход
В Буда-Кошелево в результате наезда пострадала женщина-пешеход

Госавтоинспекция напоминает! 

К правам пешехода относится право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора, при этом пешеход должен убедится, что выход на проезжую часть дороги безопасен.

В свою очередь водитель транспортного средства, согласно действующего законодательства, на нерегулируемых пешеходных переходах обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. 

 
 
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Вечером, 28 октября 27-летний водитель, двигаясь по ул. Ленина, совершил наезд на 53-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому...
 
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