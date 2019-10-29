В Буда-Кошелево в результате наезда пострадала женщина-пешеход

Источник материала: Газета Авангард

Вечером, 28 октября 27-летний водитель, двигаясь по ул. Ленина, совершил наезд на 53-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С полученными травмами женщина была доставлена в хирургическое отделение районной больницы, сообщает УВД Гомельского облисполкома .







Госавтоинспекция напоминает!

К правам пешехода относится право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора, при этом пешеход должен убедится, что выход на проезжую часть дороги безопасен.