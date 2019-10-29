Фильм Nexta про Лукашенко набрал миллион просмотров. Что о нём говорят беларусы

Источник материала: KYKY

Фильм блогера Nexta, он же Степан Путило, не уходит с первой строчки трендов YouTube для Беларуси и за пять суток набрал миллион просмотров, 62 тысячи «пальцев вверх» и 2,6 тысячи «дизлайков». Этот проект встретили по-разному и обсуждают до сих пор: к обязательному просмотру его рекомендовали российские блогеры-миллионники, кто-то винил Степана в откровенной пропаганде, сравнивая ленту с сюжетами НТВ и уличая в неточностях, а кто-то искренне выражал восхищение. Мы решили показать, как на проект реагируют беларусы, и постарались дать мнения людей с разных сторон баррикад.

Что говорит Степен Nexta

«Учитывая, что многие смотрели ролик семьями и компаниями друзей, можно считать, что ознакомились с ним не менее двух миллионов беларусов и жителей ближайшего зарубежья.

Фильм «Лукашенко. Уголовные материалы» активно обсуждают и в СМИ, в том числе даже в лукашенковской «Советской Белоруссии», скатившейся до прямых оскорблений в адрес автора. Но что они значат, когда число просмотров у видео уже многократно превышает даже количество принудительно собранных подписчиков «СБ»?..

Новые времена. Новые медиа. Новая политика. А скоро – и новая власть. Если вы этого захотите».

Что пишут госСМИ

Та самая президентская газета «Советская Белоруссия» выпустила рецензию на проект блогера под авторстом колумниста Андрея Муковозчика. Заголовок – «Божья роса». Мы уже цитировали этот текст (подробнее читайте по ссылке ), а сейчас приведем наиболее сочные фразы:

«Сплетни, слухи, передергивания, оскорбления, наглый монтаж, похабная озвучка. Причем сплетни старые, слухи затрепанные, эпитеты почти обсценные – ощущение, что малолетка, захлебываясь, рассказывает взрослым старый, пошлый и не смешной анекдот».

«Кино неудачника – и те, которые ему там кажутся «патрыетамi», тоже – неудачники».

«Скажу вам: у этого «нехты» очень смешной мозг. <...> Как 20 лет назад он писялся в штаны от громких звуков, так продолжает делать и сейчас».

«Ты ж за Беларусь живот собрался положить – так где она у тебя, Беларусь? Получается такое… небрезгливое рысканье по помойкам. Плюс невнятное бормотание престарелых (ну, пускай политических) динозавров».

«Со стороны очевидно: вы такие – слабаки и лузеры, кои только и могут плевать сзади на воротник. Из-за чужого забора».

Как отликаются беларусы

Наталья Качура :

«Начала смотреть пятидесятиминутный фильм про Лукашенко, и не могу. Хуже Чернобыля заходит. Снято нехорошо, не отстраненно, с ненавистью, словно авторы опасаются, что слушающий и смотрящий сам не сообразит, «как надо» это воспринимать.

Я в конце 1996 года уехала, мало что знаю. И неловко за то, как подана информация. Вроде все правда. И Лукашенко мне отвратителен. А все равно неприятно. Не досмотрела. Не могу. Невыносимо это все – то, что узнаваемо, что вспоминается, что слышала или видела сама. Но если самим беларусам Беларусь не нужна, чем тут кто поможет?»

Андрей Ткачев :

«Степан Nexta выпустил фильм про Лукашенко. И вроде бы ничего нового, все все и так знают, но зато это неплохая напоминалочка чаще снимать розовые очки и не забывать, в какой стране мы живём. В общем, смотрите».

Кстати а Лукашенко ответит на фильм nexta? Вери интрестинг

Саша, мы ждём — Gaymin Mor (@gaymin_mor) October 28, 2019

Нехта работает точно также, как и любая пропаганда. Выставляет факты в вогодном для себя свете, во всём обвиняя режим, не предлагая ничего взамен, кроме детского лепета. — Dmitry Dzhugashvili (@savok31) October 26, 2019

Нехта пример того, почему я постоянно твержу про необходимость привлечения молодёжи в политоту. Старые избитые темы (многие ещё знакомые с детства) Степа подаёт со свежей энергией и бодрым монтажом. Вангую как минимум 500 000 просмотров. — Eduard Palchys (@1863x) October 25, 2019

Наблюдаю, как Nexta переснял фильм Хащеватского с элементами Крестного Батьки. Получилось довольно уныло.

А поскольку ролик длится дольше 15 секунд, миллениалы его не досмотрят. — Ivan Radziankou (@Veterrr) October 26, 2019

Нехта откопал замшелые бояны которые старше его самого? По наклонной пошёл — Инжинер-экстрасенс (@vitali_by) October 26, 2019

Хашчавацкі гэта сарказм. Нехта кідаецца абвіначваньнямі як кулямёт. — Памяць Сікоры (@pamiac_sikory) October 26, 2019

Отличный фильм. Хрестоматийный. Смотрится легко - динамичный. Там нет претензии на открытия и сенсации. Степан Светлов просто еще раз показал образ человека, который уже более четверти века не дает стране развиваться. — Svirsky1 (@svirsky1) October 27, 2019

Очень хочу, что б хотя бы 1.5 миллиона. Да ничего нового, если человек хоть немного интересовался, что в стране происходит. Но для молодежи, что смотрит Ютюб очень хорошо сделано. — Misha Gypsynkov (@mambakla) October 25, 2019

Собрал все баяны про Лукашенко в часовое бодрое видео, которое зайдёт широким массам. — Eduard Palchys (@1863x) October 25, 2019

Что пишут в комментариях на YouTube

На YouTube пользователи оставили больше 23 тысяч комментариев – среди них часто встречаются те, что написаны, чтобы вывести видео в тренды, и хвалебные оды. Вот только некоторые из отзывов:

«Во всем остальном мире, если автор долго не выпускает видео, все думают, что он умер. В Беларуси думают, что автора посадили».

«Говорят, каждый народ достоин своего правителя, считаю, большая часть нас достойна лучшего».

«Чтоб так беларусы на плошчы стояли, как тут в комментариях».

«Мне фильм нравится. Четверть века. Целая жизнь. Что сделано для простого человека? Ничего. А преступлений там хватает... Даже не сомневаюсь».

«Этот фильм в топе обогнал Little Big. Жесть, как так?»

«То, что показано в видео, только малая и далеко не самая вопиющая часть, того что происходило в Беларуси все эти 25 лет. Не один Лукашенко виноват в сложившейся ситуации. Он просто не чурается играть в грязные игры, но один он не смог бы при всем желании устроить настоящий геноцид беларусам. Тут сработала целая команда, и она отнюдь не ограничивается всякими Павличенко да Щеткиными. Этих дегенератов, готовых за тарелку борща и пару тысяч вечнозеленых долларов или теплое место на госслужбе загнобить или уничтожить кого угодно, к сожалению, несколько сотен, но они не попали в сюжет, и они продолжают жить рядом с нами и уничтожать нас».

«Конечно, ничего нового я не узнала, но фильм полезен для просмотра. Надо, чтоб люди знали правду о нашем честном, порядочном призиденте».

«Мне 19, и, честно, я не знала большинства, о чем тут говорят. Потому что прожила всю жизнь при нем. Спасибо за экскурс в историю, уверена, что для людей моего возраста было очень познавательно».

«Лично я все знал, что показали и рассказали в этом видео. Но, Степан, огромное спасибо за работу. Респект! Пусть младшее поколение смотрит и думает! Жыве Беларусь!»

«Степан, выпусти в английском языке еще, иностранцам долго рассказывать».

Короче, слушайте анекдот. Сижу я такой вчера в онлайн-игре, и у меня в команде русские и казахи. И такие мне говорят: «Хороший у вас президент, вон, по телевизору показывают, как он там всех ругает, увольняет, зарплаты «папиццот». Так долго я еще не смеялся».

«Степан, за тебя стоит волноваться. Статью УК уже знаешь...»

«Мне 21, живу в Беларуси, и раньше я был безразличен к политике и не знал всего того, что происходит вокруг. Но спасибо тебе огромное, Nexta, за то, что показываешь правду и открываешь глаза на все происходящее».