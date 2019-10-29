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Новая Kia Optima: первый взгляд на седан, который скоро дебютирует в Корее
Источник материала: Tut.by
Компания Kia опубликовала первые эскизы нового поколения седана K5 для рынка Кореи — в других странах, в том числе и соседней России, модель известна под именем Optima.
Изображения проливают свет не только на внешность будущего седана, но и дают представление о том, в каком направлении будет развиваться дизайнерский почерк Kia. K5/Optima и в новом поколении останется седаном, но по форме уже почти превратившегося в фастбек со стремительным и динамичным силуэтом.
Спереди решетка радиатора и фары у новой Optima будут объединены в единую трехмерную композицию, капот получит более четкие и развитые очертания, а при взгляде в профиль хорошо заметна выштамповка, пролегающая по всей длине бортов. Задние светодиодные фонари объединены световой линией, проходящей по всей ширине двери багажника.
В отделке салона нового седана Kia, где основное внимание сосредоточено на месте водителя, обещаны высококачественные и приятные на ощупь материалы. Новая Optima получит цифровую приборную панель и широкоформатный дисплей мультимедиа-системы на центральной консоли, повернутой к водителю.
О технике и сроках вывода новой Optima на рынок пока ничего не сообщается. Больше подробностей станет известно в декабре, когда в Корее пройдет презентация K5 нового поколения.
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Компания Kia опубликовала первые эскизы нового поколения седана K5 для рынка Кореи - в других странах, в том числе и соседней России, модель известна под именем Optima.
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