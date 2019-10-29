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Урок для Беларуси: почему у Польши реформы получились, а у Венгрии — нет

30.10.2019 09:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси принятие не самых популярных решений еще впереди.

Урок для Беларуси: почему у Польши реформы получились, а у Венгрии — нет
В отличие от западных стран посткоммунистического блока, Беларусь не стала спешить с самыми популярными преобразованиями в экономике, выстраивая рыночные отношения по кирпичику, когда к тому было готово население и бизнес. Рекомендации Международного валютного фонда, несмотря на обещания, Минск выполнил частично: провел приватизацию лишь малой части госкомпаний, оставил сильное влияние государства не некоторые сектора и социальные гарантии советского образца. Возможно, белорусская неспешность оказалась не такой уж плохой стратегией, считают иностранные и отечественные эксперты по экономике, принявшие участие в дискуссии «Открытый диалог» Центра экономических исследований BEROC, пишет "Завтра твоей страны".

Спустя четверть века от начала реформ, которые, по задумке, должны были привести Центральную Европу и посткоммунистические страны к группе «богатых и успешных», видно, что лишь небольшой части из них удалось достичь устойчивого роста экономик.

Наиболее успешными эксперты называют Польшу и Эстонию, несмотря на их разный опыт проведения реформ. Этим государствам удается из года в год расти более чем на 3%, все больше приближаясь по уровню жизни к западноевропейскому региону. Объединяет две страны то, что проводимые реформы, которые были адекватны ценностным системам общества, поддержали бизнес и население.

В Польше, к примеру, изменения сопровождались сдержанной приватизацией и сильной государственной регуляцией. Через программы поддержки и использование европейских денег Варшава помогла отечественным компаниям крепко встать на ноги. И теперь они вносят немалый вклад в развитие экономики. В Венгрии же быстрая приватизация привела к параличу формирования национального капитала.

Благодаря реформированию экономик, уровень жизни в центральноевропейском регионе растет, но вместе с ним усиливается неравенство, которое сопровождается чувством несправедливости. Если до кризиса в части стран региона уровень зарплат по отношению к Германии рос, то после 2008 года он снова стал снижаться. Рост ВВП в большинстве стран региона замедлился. Им теперь приходится искать топливо для разгона своих экономик.


Все это говорит о том, что быстрые реформы и протоптанный другими путь не гарантируют успеха.

В проведении реформ Беларусь пошла своей дорогой, где-то точно попадая в контекст и время, а в чем-то раз за разом наступая на одни и те же грабли. Но по сравнению с началом 1990-х годов разница в уровне жизни, доходах, условиях ведения бизнеса есть. Вопрос стоит в том, куда и как двигаться дальше. Так как рост экономики замедлился, сильных толчков для ее оживления не предвидится, а груз, который сдерживает движение вперед, все еще лежит в прицепе, впереди — продолжение реформ и принятие не самых популярных решений.

Правительство Беларуси уже видит проблемы госсектора и ставит перед собой цель его реструктуризации. Но даже если оно в ближайшее время начнет активные действия, для существенных изменений потребуется время, отмечают эксперты.

Для роста и развития важен национальный капитал. И с этим у Беларуси проблем нет, убежден административный директор BEROC Павел Данейко. Сейчас частный сектор достигает примерно 55%. Его основа – экспортоориентированные компании, которые двигаются в ритме мировых веяний, умеют конкурировать, заработали славу производителей качественных товаров и услуг по доступной цене. Оптимально, если капитал, ориентированный на экспорт, будет расти. Но уже сейчас национальный капитал можно считать хорошей базой для дальнейшего экономического роста.

В реализации новых шагов для развития экономики Беларуси важно будет учитывать особенности формирующейся экономики XXI века, на что большое влияние оказывают развитие технологических инноваций, уход от фабричного производства и появление новых рынков.

Плюсом будет то, что Беларуси уже удалось сделать в трансформации отношения населения к бизнесу, и то, на что опирались Польша и Эстония, − это ориентация на общество, его ценности и возможности. При поддержке общества реформы оказываются более успешными и действенными.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси принятие не самых популярных решений еще впереди.
 
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