В Беларуси отменяют сборы за оформление билетов через интернет

В частности, по предложению БЖД исключена такая услуга как «заказ и оформление проездного документа (билета) через глобальную компьютерную сеть Интернет по банковским платежным карточкам». В министерстве отмечают, что теперь пассажиры не будут платить дополнительный сбор за оформление билета через интернет в размере 24 копеек за билеты на поезда региональных линий и 78 копеек — на поезда международных линий, пишет