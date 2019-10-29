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В Беларуси отменяют сборы за оформление билетов через интернет
Источник материала: Партизан
Постановление правительства Беларуси №725 от 29 октября исключило ряд услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулировались МАРТом.
В частности, по предложению БЖД исключена такая услуга как «заказ и оформление проездного документа (билета) через глобальную компьютерную сеть Интернет по банковским платежным карточкам». В министерстве отмечают, что теперь пассажиры не будут платить дополнительный сбор за оформление билета через интернет в размере 24 копеек за билеты на поезда региональных линий и 78 копеек — на поезда международных линий, пишет
Также отменяется сбор за предварительную продажу билетов на автобусы, который составлял 11 копеек.
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Постановление правительства Беларуси №725 от 29 октября исключило ряд услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулировались МАРТом.
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