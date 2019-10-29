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Парламент Британии одобрил досрочные выборы 12 декабря

30.10.2019 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инициативу премьера Бориса Джонсона поддержали 438 депутатов Палаты общин.

Британский парламент принял закон о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года. На прошедшем во вторник, 29 октября, голосовании эту инициативу поддержали 438 депутатов, еще двадцать парламентариев высказались против нее, сообщает dw.com.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется с помощью досрочных парламентских выборов добиться одобрения нового договора о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза, согласованного им ранее с Брюсселем.

На данный момент партия консерваторов, лидером которой является Борис Джонсон, не имеет большинства в британском парламенте. Это стало одной из причин, по которой инициатива Джонсона о проведении новых выборов не получила накануне необходимую для ее принятия поддержку двух третей депутатов парламента. Благодаря новому закону о выборах, проведенному через нижнюю палату британского парламента в ускоренном темпе во вторник, Джонсону удалось, однако, обойти это условие на состоявшемся в тот же день новом голосовании о проведении досрочных парламентских выборов.


Гибкая отсрочка


Перед голосованием Джонсон заявил, что досрочные выборы парламента являются "единственным способом для страны продвинуться вперед". Незадолго до этого британский премьер вернул во фракцию тори в парламенте 10 из 21 депутата, которых он месяцем ранее исключил из партии за то, что они проголосовали вместе с оппозицией за вынесение на голосование законопроекта, требующего новой отсрочки "Брекзита".

В понедельник, 28 октября, Евросоюз согласился на гибкую отсрочку "Брекзита" до 31 января 2020 года. Ожидается, что это решение будет оформлено в рамках письменной процедуры. Согласно условиям гибкой отсрочки, Великобритания сможет покинуть ЕС и до 31 января 2020 года, если договор о "Брекзите" удастся ратифицировать быстрее.
 
 
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Инициативу премьера Бориса Джонсона поддержали 438 депутатов Палаты общин.
 
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