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Все билеты проданы: На матче «Динамо» Брест — «Шахтер» ожидается аншлаг
Источник материала: Партизан
На матче 27-го тура чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и солигорским "Шахтером" ожидается аншлаг, передает
Все билеты на брестскую арену проданы.
Все ОСК "Брестский" способен принять 10169 человек. Матч "Динамо" Брест — "Шахтер" пройдет 3 ноября и начнется в 18.00.
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На матче 27-го тура чемпионата Беларуси между брестским "Динамо" и солигорским "Шахтером" ожидается аншлаг, передает pressball.by.
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