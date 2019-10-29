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В Беларуси выпал первый снег
Источник материала: Партизан
Еще неделю назад октябрь радовал температурой до +18°С, а в ночь со вторника на среду жители некоторых районов смогли радоваться первому снегу.
Сергей Кирелюк поделился в Facebook фотографией снега в Нарочи.
Гидрометцентр обещает ночью 30 октября от -4°С до +1°С, а днем – от +1°С до +7°С. Ночью 31 октября температура может понизиться до -7°С.
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Еще неделю назад октябрь радовал температурой до +18°С, а в ночь со вторника на среду жители некоторых районов смогли радоваться первому снегу.
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