Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Партию груш стоимостью свыше 30 тысяч рублей изъяли сотрудники оперативной таможни Везли груши под видом теплоизоляционных плит. Более 21-ой тонны свежих плодов из Сербии изъяли сотрудники оперативной таможни у российского перевозчика. Фуру,...

Везли груши под видом теплоизоляционных плит. Более 21-ой тонны свежих плодов из Сербии изъяли сотрудники оперативной таможни у российского перевозчика. Фуру, которая двигалась в сторону России, остановили на трассе М1. Сверка документов и груза показала практически полное несоответствие. Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, которые были заявлены в бумагах, оказались лишь у дверей полуприцепа. В таможне пояснили, что и сами документы оказались поддельными - белорусское предприятие, которое якобы значилось грузоотправителем, никакого отношения к грузу не имело. Партия груш, стоимостью свыше 30 тысяч рублей, задержана. Ведомством начат административный процесс. Перевозчику может грозить крупный штраф.