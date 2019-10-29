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Партию груш стоимостью свыше 30 тысяч рублей изъяли сотрудники оперативной таможни

30.10.2019 07:40 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Везли груши под видом теплоизоляционных плит. Более 21-ой тонны свежих плодов из Сербии изъяли сотрудники оперативной таможни у российского перевозчика. Фуру, которая двигалась в сторону России, остановили на трассе М1. Сверка документов и груза показала практически полное несоответствие. Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты, которые были заявлены в бумагах, оказались лишь у дверей полуприцепа. В таможне пояснили, что и сами документы оказались поддельными - белорусское предприятие, которое якобы значилось грузоотправителем, никакого отношения к грузу не имело. Партия груш, стоимостью свыше 30 тысяч рублей, задержана. Ведомством начат административный процесс. Перевозчику может грозить крупный штраф.
 
 
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Везли груши под видом теплоизоляционных плит. Более 21-ой тонны свежих плодов из Сербии изъяли сотрудники оперативной таможни у российского перевозчика. Фуру,...
 
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