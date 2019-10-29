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До 6 лет лишения свободы за фотографию на капоте милицейской машины
Источник материала: БTДо 6 лет лишения свободы грозит парням, которые сфотографировались на капоте милицейской машины. Наряд Департамента охраны прибыл на сработавшую сигнализацию в одной из торговых точек Гомеля. Парни, отдыхавшие неподалеку, увидев, что милиционеры ушли в сторону торгового центра, залезли на служебную машину и стали фотографироваться. Один из прохожих заметил это и сообщил в милицию. Процесс самой фотосессии фиксировал и регистратор служебного авто. На место была вызвана оперативная группа, эксперты зафиксировали следы обуви на крыше и капоте, а также царапины и вмятины на кузове. Вскоре злоумышленники были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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До 6 лет лишения свободы грозит парням, которые сфотографировались на капоте милицейской машины. Наряд Департамента охраны прибыл на сработавшую сигнализацию в...
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