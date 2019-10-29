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Один человек погиб в результате взрыва в котельной Жодино
Источник материала: БTОдин человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва в котельной Жодино, на территории городской организации. Что стало причиной разорвавшегося котла, пока неизвестно. Следователи и эксперты проводят неотложные, следственные и иные процессуальные действия.
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Один человек погиб, четверо пострадали в результате взрыва в котельной Жодино, на территории городской организации. Что стало причиной разорвавшегося котла, пока...
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