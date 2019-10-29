В России подлодка впервые выстрелила ракетой «Булава»

Источник материала: Tut.by

Головная атомная подлодка проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир» на испытаниях в Белом море впервые провела стрельбу баллистической ракетой «Булава». Учебно-боевые блоки ракеты штатно достигли полигона Кура на Камчатке, пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

«Впервые с новейшего стратегического ракетоносца «Князь Владимир» проекта «Борей-А» произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава», — сказали в ведомстве. В министерстве добавили, что стрельба была выполнена субмариной в рамках ее плановых испытаний из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Во время пуска крейсер находился в подводном положении.

По данным Минобороны, полет «Булавы» прошел штатно, «ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля».

Район стрельбы был закрыт для судоходства, режим обеспечили суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.