С 1 ноября в Беларуси повышают бюджет прожиточного минимума

Источник материала: Ежедневник





С 1 ноября бюджет прожиточного минимума увеличится с 230,91 до 231,83 рубля. Прибавка составит 92 копейки.

Новые размеры БПМ будут действовать до конца января 2020 года.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты на своем сайте, размеры БПМ с 1 ноября составят:

трудоспособное население – 475 белорусских рублей 56 копеек;

пенсионеры – 371 белорусский рубль 51 копейка;

студенты – 351 белорусский рубль 90 копеек;

дети в возрасте до трех лет – 301 белорусский рубль 80 копеек;

дети в возрасте от трех до шести лет – 398 белорусских рублей 68 копеек;

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 405 белорусских рублей 17 копеек;

семья из четырех человек – 372 белорусских рубля 06 копеек;

молодая семья из трех человек – 405 белорусских рублей 25 копеек.