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С 1 ноября в Беларуси повышают бюджет прожиточного минимума
30.10.2019 09:54 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С 1 ноября бюджет прожиточного минимума увеличится с 230,91 до 231,83 рубля. Прибавка составит 92 копейки.
Новые размеры БПМ будут действовать до конца января 2020 года.
Как сообщает Министерство труда и социальной защиты на своем сайте, размеры БПМ с 1 ноября составят:
трудоспособное население – 475 белорусских рублей 56 копеек;
пенсионеры – 371 белорусский рубль 51 копейка;
студенты – 351 белорусский рубль 90 копеек;
дети в возрасте до трех лет – 301 белорусский рубль 80 копеек;
дети в возрасте от трех до шести лет – 398 белорусских рублей 68 копеек;
дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 405 белорусских рублей 17 копеек;
семья из четырех человек – 372 белорусских рубля 06 копеек;
молодая семья из трех человек – 405 белорусских рублей 25 копеек.
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С 1 ноября бюджет прожиточного минимума увеличится с 230,91 до 231,83 рубля. Прибавка составит 92 копейки.
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