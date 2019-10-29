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Samsung показала, какими будут сгибающиеся смартфоны в будущем
Источник материала: Tut.by
Samsung на своем YouTube-канале
В ролике показывается девайс с гибким экраном в форме раскладушки. Дисплей в таком аппарате будет сгибаться посередине. Во время анонса концепта Хесун Чжон (Hyesoon Jeong), глава исследовательской группы производителя, пояснил: «этот совершенно новый форм-фактор, который мы сейчас изучаем, не только помещается в кармане, но и меняет способ использования смартфона».
Более точных технических характеристик аппарата или даже примерной даты появления его в продаже пока неизвестно. Устройство упомянули вскользь во время рассказа об обновлении фирменной оболочки компании над операционной системе Android — One UI. Сейчас Samsung тестирует вторую версию этой оболочки, которая станет доступна позже.
Напомним: недавно в Беларуси стартовали продажи первого смартфона Samsung со сгибающимся экраном — Galaxy Fold. Его официальная цена составляет 5199 рублей. Наш обзор девайса читайте
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Более точных технических характеристик аппарата или даже примерной даты появления его в продаже пока неизвестно.
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