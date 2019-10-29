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Samsung показала, какими будут сгибающиеся смартфоны в будущем

30.10.2019 09:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung на своем YouTube-канале опубликовала видео, в котором демонстрирует возможный дизайн будущего смартфона со сгибающимся дисплеем. Об этом пишет The Verge.

В ролике показывается девайс с гибким экраном в форме раскладушки. Дисплей в таком аппарате будет сгибаться посередине. Во время анонса концепта Хесун Чжон (Hyesoon Jeong), глава исследовательской группы производителя, пояснил: «этот совершенно новый форм-фактор, который мы сейчас изучаем, не только помещается в кармане, но и меняет способ использования смартфона».

Более точных технических характеристик аппарата или даже примерной даты появления его в продаже пока неизвестно. Устройство упомянули вскользь во время рассказа об обновлении фирменной оболочки компании над операционной системе Android — One UI. Сейчас Samsung тестирует вторую версию этой оболочки, которая станет доступна позже.

Напомним: недавно в Беларуси стартовали продажи первого смартфона Samsung со сгибающимся экраном — Galaxy Fold. Его официальная цена составляет 5199 рублей. Наш обзор девайса читайте здесь.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:

 
 
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Более точных технических характеристик аппарата или даже примерной даты появления его в продаже пока неизвестно.
 
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