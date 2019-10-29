Samsung показала, какими будут сгибающиеся смартфоны в будущем

Источник материала: Tut.by

Samsung на своем YouTube-канале опубликовала видео , в котором демонстрирует возможный дизайн будущего смартфона со сгибающимся дисплеем. Об этом пишет The Verge.

В ролике показывается девайс с гибким экраном в форме раскладушки. Дисплей в таком аппарате будет сгибаться посередине. Во время анонса концепта Хесун Чжон (Hyesoon Jeong), глава исследовательской группы производителя, пояснил: «этот совершенно новый форм-фактор, который мы сейчас изучаем, не только помещается в кармане, но и меняет способ использования смартфона».

Более точных технических характеристик аппарата или даже примерной даты появления его в продаже пока неизвестно. Устройство упомянули вскользь во время рассказа об обновлении фирменной оболочки компании над операционной системе Android — One UI. Сейчас Samsung тестирует вторую версию этой оболочки, которая станет доступна позже.

Напомним: недавно в Беларуси стартовали продажи первого смартфона Samsung со сгибающимся экраном — Galaxy Fold. Его официальная цена составляет 5199 рублей. Наш обзор девайса читайте здесь .

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