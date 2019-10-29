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На МКАД микроавтобус врезался в ограждение и опрокинулся: движение затруднено

30.10.2019 10:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На МКАД опрокинулся микроавтобус, движение затруднено. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 30 октября, около 07.00, на внутреннем кольце МКАД. По предварительной информации, 36-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Кижеватова и в районе 19-го километра врезался в разделительное ограждение.

От удара автомобиль опрокинулся, перекрыв две правые полосы. Движение в районе аварии затруднено и осуществляется только по крайней левой полосе.


Фото: ГАИ

Инспекторы рекомендуют учитывать данную информацию при планировании и выборе маршрута движения.

 
 
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Движение в районе аварии затруднено и осуществляется только по крайней левой полосе.
 
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