|
На МКАД микроавтобус врезался в ограждение и опрокинулся: движение затруднено
Источник материала: Tut.by
На МКАД опрокинулся микроавтобус, движение затруднено. Об этом
Авария произошла 30 октября, около 07.00, на внутреннем кольце МКАД. По предварительной информации, 36-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Кижеватова и в районе 19-го километра врезался в разделительное ограждение.
От удара автомобиль опрокинулся, перекрыв две правые полосы. Движение в районе аварии затруднено и осуществляется только по крайней левой полосе.
Инспекторы рекомендуют учитывать данную информацию при планировании и выборе маршрута движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение в районе аварии затруднено и осуществляется только по крайней левой полосе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)