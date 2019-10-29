На МКАД микроавтобус врезался в ограждение и опрокинулся: движение затруднено

Источник материала: Tut.by

На МКАД опрокинулся микроавтобус, движение затруднено. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 30 октября, около 07.00, на внутреннем кольце МКАД. По предварительной информации, 36-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Кижеватова и в районе 19-го километра врезался в разделительное ограждение.

От удара автомобиль опрокинулся, перекрыв две правые полосы. Движение в районе аварии затруднено и осуществляется только по крайней левой полосе.



Фото: ГАИ

Инспекторы рекомендуют учитывать данную информацию при планировании и выборе маршрута движения.