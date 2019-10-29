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Редкий случай: у заключенного в Австралии на 18 лет в носу застрял сверток с наркотиками

30.10.2019 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У заключенного в Австралии на 18 лет в носу застрял сверток с наркотиками. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на BMJ Case Reports.


Фото: BMJ Case Reports

48-летний заключенный в Австралии тюремным врачам пожаловался на головные боли. Он также признался, что в течение многих лет у него был заложен нос с правой стороны, а также наблюдались рецидивирующие инфекции.

При сканировании врачи обнаружили «твердую серую массу» в правой носовой полости мужчины, поэтому позднее лор-специалисты в больнице Уэстмид в Сиднее выполнили эндоскопию под общим наркозом и вытащили из носа заключенного «резиновую капсулу, содержащую овощ/растение».

Оказалось, что, когда мужчина попал в тюрьму в возрасте 30 лет, его девушка передала ему воздушный шарик с наркотическим веществом (марихуаной), и заключенный засунул контрабанду себе в ноздрю. Однако когда он попытался достать наркотики, то только протолкнул сверток глубже. Подумав, что шарик соскользнул в горло, мужчина оставил свои попытки. Но на деле сверток остался в носу на 18 лет.

В результате врачи удалили из правой ноздри пациента образование длиной 1,9 сантиметра. Это называется ринолит или «камень в носу» — конкремент, образовавшийся в результате отложения фосфорнокислых и углекислых солей кальция и слизи, окружающий инородное тело. Как отмечается в статье, такое бывает примерно у одного из 10 тысяч амбулаторных больных.

Причем это второй случай ринита из-за контрабанды наркотиков. В первом случае вместо воздушного шарика использовался клочок нейлона. Обычно это заболевание развивается из-за бусинок и семян, которые дети суют себе в нос, сгустков крови или даже зубов (как в носу оказываются зубы, издание не поясняет).

Симптомами ринита можно расценивать гнойные выделения из носа, головные боли, лицевую боль и неприятные запахи. И, подчеркивают врачи, если симптомы поражают одну сторону носа больше, чем другую.

 
 
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В результате врачи удалили из правой ноздри пациента образование длиной 1,9 сантиметра.
 
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