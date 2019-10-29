Кто из биатлонистов женился, а кто сменил сборную? Что важно знать за месяц до старта сезона

Источник материала: Tut.by

До старта биатлонного сезона — ровно месяц. Спортсмены уже тренируются на снегу и вовсю готовятся к Кубку мира. А SPORT.TUT.BY вспоминает главные новости межсезонья, которые болельщикам стоит знать (тут не только про биатлон, но и свадьбы, смену гражданства и даже депутатство Шипулина).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кто из белорусов завершил карьеру

Наша сборная потеряла сразу двух биатлонистов — Дарью Юркевич и Владимира Чепелина. Лидер мужской команды Чепелин отметил , что «точно выступал бы до Олимпиады-2022, если бы в сборной к спортсменам было другое отношение».

— Постоянная смена тренеров уже надоела. Не успеешь приспособиться к требованиям одного, как приходится привыкать к другому, каждый год начинать с чистого листа. Можно ли себя реализовать, если система подготовки постоянно меняется? — сетовал в интервью призер этапа Кубка мира.

Дарья Юркевич, также бравшая бронзу на Кубке мира, призналась, что устала от неопределенности.

На вопрос, довольна ли она своей карьерой, Юркевич ответила :

— Нет. У меня же все скомкано. Перекидывания от тренера к тренеру никакого результата не дают.

После завершения биатлонной карьеры она переключилась на сферу красоты и теперь занимается маникюром.

А что слышно у иностранцев

С биатлоном попрощалась трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина. Многолетний лидер сборной Словакии ранее заявляла, что больше не будет выступать в личных гонках, но поможет команде в эстафетах на Кубке мира. Однако в октябре Анастасия собрала пресс-конференцию, на которой рассказала об изменившемся решении:

— Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала. Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще.

Понимая, что в таком состоянии девчатам реально не смогу помочь, а наоборот, буду якорем в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все за и против. Пришло время поставить точку в моей спортивной карьере, — заявила Кузьмина.

Из большого биатлона ушла еще одна яркая гонщица — Лаура Дальмайер. Двукратной олимпийской чемпионке и 7-кратной чемпионке мира всего 26 лет. Но Лаура призналась , что «больше не чувствует 100% страсти, необходимой для профессионального спорта».

При этом немка продолжает жить насыщенной жизнью. Она поступила в Мюнхенский технический университет, а еще написала книгу для детей об ответственном отношении к природе и даже вошла в состав сборной Германии по горному бегу.

Кажется, Дальмайер не успевает скучать без биатлона. Но для болельщиков, которым будет не хватать быстроногой немки на трассах, есть хорошая новость: в декабре Лаура примет участие в Рождественской гонке в Гельзенкирхене в паре с Эриком Лессером.

Точку в своей спортивной эпопее поставила и чешская биатлонистка Габриэла Коукалова. Она пропускала два последних сезона из-за проблем с икроножными мышцами.

Судя по инстаграму Габи, без биатлона трехкратный призер сочинских Игр совсем не скучает. Чешка уже подписалась на увлекательную авантюру — ТВ-проект «Танцы со звездами». По словам биатлонистки, физическая нагрузка в танцах вполне сопоставима с большим спортом.

Прошедший сезон стал последним также для Михаэля Реша, Фредрика Линдстрема, Симона Фуркада и Антона Шипулина. Некоторые из биатлонистов уже нашли себе применение в неспортивной жизни.

Например, Фуркад-старший теперь тренер юниорской сборной Франции.

— Если честно, все еще странно находиться по другую сторону трассы. Но я доволен своей новой жизнью, — заверил Симон.

А россиянин Антон Шипулин и вовсе подался в депутаты. Он стал кандидатом от партии «Единая Россия».

— Могу встать на колени перед каждым, поклясться, что иду в Думу не чтобы зарабатывать, а тем более «пилить», — подчеркнул олимпийский чемпион.

Одной из приоритетных задач, которой планирует заняться Антон Шипулин, станет борьба с допингом:

— Мне бы хотелось попасть в комитет по спорту. У меня есть наработки, определенное видение, как бы я там поработал. Надо точно что-то решать с допингом — ужесточать, хотя это и так происходит. Я постарался бы немного изменить нашу систему.

Кстати, Шипулин заявил , что будет перечислять половину своей зарплаты в Госдуме на нужды ветеранов.

Кто женился и отпраздновал пополнение в семье

Межсезонье — горячая пора для перемен в личной жизни биатлонистов. Судите сами.

Польская биатлонистка Моника Хойниш вышла замуж за лыжника и участника Игр в Сочи Мачея Стареге. Немец Беннедикт Долль женился на своей подруге по имени Мириам.

А Надежда Скардино узаконила отношения со швейцарским биатлонистом Мартином Ягером (здесь, кстати, его большое интервью ).

Россиянин Александр Логинов сыграл свадьбу с украинской спортсменкой Марией Кручовой. Пара расписалась в украинском городе Тернополь в мае, а уже летом у них родилась дочь.

Пополнением в семье могут похвастаться также австриец Юлиан Эберхард и россиянка Татьяна Акимова.

А вот действующий обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё пока только анонсировал скорое расширение семьи. Йоханнес и его супруга Хедда станут родителями в январе 2020-го.

Кого потерял мировой биатлон

В сентябре ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Норвежец умер у себя дома в Аскере на 50-м году жизни. У него осталось двое детей. На церемонии прощания с Ханеволдом присутствовали его коллеги по сборной, а Уле-Эйнар Бьорндален нес гроб с телом друга.

Кто сменил сборную

Сборная Беларуси пополнилась новой биатлонисткой — ею стала 22-летняя россиянка Аделина Сабитова. Выдающихся результатов уроженка Уфы не демонстрировала ни на юниорском, ни на взрослом уровнях.

В марте на чемпионате России Сабитова заняла 44-е место в спринте. Летом на чемпионате Беларуси в спринте и пасьюте Аделина финишировала четвертой, оставив позади лишь Ирину Кручинкину. Грядущий сезон станет первым для Сабитовой на мировом уровне.

Более именитая россиянка Ольга Подчуфарова выразила желание выступать за сборную Словении. Призер чемпионата мира так объяснила свою мотивацию:

— В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор.

Ассоциация лыжного спорта Словении и Союз биатлонистов России уже договорились о переходе спортсменки. Теперь этот шаг должен одобрить Исполкомом IBU. Процедуру по переходу, вероятно, не удастся завершить до старта сезона, отметил председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц.

В России мнения по поводу перехода биатлонистки разделились. Например, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что словенские коллеги «будут жарко целовать Подчуфарову», а вот олимпийский чемпион Дмитрий Васильев не так уверен в перспективах гонщицы.

— Почему всех так взбудоражила эта новость? Такое ощущение, что это Бьорндален собирается от нас уходить в сборную Словении. Да, один год она выступала хорошо, но спортсменок такого уровня у нас было много, — сказал россиянин.

Напомним, Кубок мира по биатлону сезона 2019/2020 стартует 30 ноября этапом в шведском Эстерсунде.