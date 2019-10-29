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Реконструкция моста через Пину вступает в следующий этап

30.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Наступила пора соединять берега. Ведутся приготовления к установке новых русловых пролетов. С городской стороны уже возвышется над дотом железобетонная эстакада. Интересная картина наблюдается на южном берегу. На вершине насыпи проложено сдвоенное рельсовое полотно, и прямо на нем монтируется огромная металлическая конструкция. Со стороны она напоминает «ковчег», но это, собственно, и есть будущее пролетное сооружение. Металлоконструкции будут продвигать на опоры с помощью лебедочного механизма.




Этот процесс ожидалось увидеть несколько ранее. Еще в начале года шел разговор о планируемом завершении работ к ноябрьскому празднику, вероятно, по аналогии с Туровским мостом. Однако на информационном стенде «Паспорт объекта», установленном у ГДК, никакой конечной даты не указано. На августовской пресс-конференции председатель облисполкома Анатолий Васильевич Лис сообщил о переносе сроков на конец текущего и даже начало следующего года, сославшись на позднее начало финансирования и множественных работах на мостах и путепроводах Брестчины и всей Беларуси. И значимость каждого такого объекта нельзя недооценить. На днях участие в рабочем совещании в штабе стройки приняли заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Николаевич Иванов и начальник главного управления автомобильных дорог Александр Федорович Головнев. Напомним, что заказчиком реконструкции является РУП «Бреставтодор», а в качестве генподрядчика выступает филиал № 3 ОАО «Мостострой». Объект включен в Государственную инвестиционную программу на 2019 год.




Действительно, задачи выдались сложнее, чем это виделось осенью прошлого года, когда шла речь о необходимости скорейшего ремонта моста через Пину. Реконструировать, как правило сложнее, чем строить с «нуля». Пришлось на ходу менять первоначальные планы, готовить новый проект. Значительный период заняла разборка пролетов и усиление опор. В Житковичском районе демонтаж произвели моментально с помощью взрыва, а в Пинске технологично снимали каждую балку. К тому же сложности вызвала необходимость создавать новый фундамент из буронабивных свай каждой опоре и увеличивать их ширину для будущей четырехполосной, рассчитан, на большегрузы, проезжей части обновленного моста. Собственно, и сегодня степень их готовности не одинаковая. Но ход работ спланирован и ведется таким образом, чтобы четко соблюдалась последовательность всего технологичного цикла. Так, например, под установку готовящейся первой металлической конструкции уже оснащаются две южные опоры. Затем наступит очередь остальных, и так мост будет завершен. Так что самое примечательное в пинском мостостроительном проекте еще впереди!

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Наступила пора соединять берега. Ведутся приготовления к установке новых русловых пролетов. С городской стороны уже возвышется над дотом железобетонная эстакада....
 
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