В компост или в грядку? Куда складывать ботву, сорняки и падалицу

Источник материала: Аргументы и факты

Варианты закладки

Высокая грядка

Для создания высокой грядки потребуется прочный короб из досок или других подручных материалов высотой 30–50 см. Более высокая грядка облегчит работу по уходу за растениями, но потребует достаточное количество растительных остатков. В основание такой грядки сложите здоровые обрезанные побеги кустарников, мелкие ветки деревьев. Туда пойдут также жёсткие стебли цветов и овощей, картон и даже ветошь из натуральных материалов. Верхний слой (10–15 см) сделайте из огородной земли, смешанной с компостом или перегноем.

Посадочная компостная яма

Если вы планируете посадку новых плодовых деревьев, заранее организуйте глубокую яму на месте, где предполагается через несколько лет посадить плодовое дерево. Обычно посадочную яму для дерева рекомендуют делать глубиной и шириной около 70–80 см. Выкопайте более глубокую и широкую яму (не менее 1 м). В течение 2–3 лет сбрасывайте туда крупные обрезки побегов, жёсткие стебли растений, траву и листья, добавляйте пищевые отходы, не забывая присыпать каждый слой землёй или торфом. К моменту посадки дерева яма заполнится лёгким, рыхлым, плодородным субстратом, в котором будут активно развиваться корни.

Компостная куча

Наиболее простой способ — заложить траву, ботву, листья в компостную кучу, перекладывая слоями садовой земли или торфа. Помогают переработке отходов специальные средства для компостирования. Они содержат набор полезных микроорганизмов, ускоряющих разложение растительных остатков.

Тёплая грядка-траншея

На месте запланированной грядки выкопайте траншею глубиной на штык лопаты (около 25 см) произвольной, удобной для вас ширины. Выкапываемую землю укладывайте валом с одной стороны. Сложите в траншею опавшие листья, измельчённую ботву, скошенную траву, полейте заготовленным заранее настоем травы, слабым раствором навозной жижи или куриного помёта. Сверху присыпьте растительные остатки небольшим слоем компоста или перегноя. Весной сгребите оттаявшую землю из вала в траншею, разровняйте, при необходимости накройте плёнкой и посейте первые семена. Растительные остатки будут разлагаться и подогревать почву снизу, всходы появятся быстрее, растениям будут обеспечены благоприятные условия для роста.

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Способы переработки

Опавшие яблоки и листья, ботва и другие остатки растений не всегда безопасно оставлять без присмотра, они не принесут пользу, но могут создать многочисленные проблемы. Так, растительные отходы служат источником инфекции, в них сохраняются споры болезнетворных микроорганизмов, находят приют зимующие стадии вредителей. Кроме того, в остатках сорных растений могут остаться семена, которые благополучно переживают холодное время года и быстро прорастают ранней весной. Избежать этих проблем можно, если правильно распорядиться растительными остатками.

Ботва

При уборке овощей с грядки осматривайте ботву и используйте её в зависимости от состояния. Ботву здоровых растений измельчите и заложите в компостную кучу или используйте для создания тёплой грядки. Ботву от больных представителей вывезите за пределы участка или уничтожьте (закопайте на глубину не менее 50 см или сожгите).

Опавшие листья

С листвой поступайте так же, как и с ботвой, — здоровые листья могут пойти на компост или для укрытия теплолюбивых растений на зиму, поражённые болезнями уничтожьте.

Обрезанные ветки

После опадения листьев удобно обрезать ягодные и декоративные кустарники. Если обрезанные ветки поражены болезнями, на них поселился лишайник или вы обнаружили следы вредителей (стеклянница, щитовка), такие ветки обязательно сожгите. Здоровые ветки послужат основой для создания высокой грядки, их можно положить на лёгкий мульчирующий материал, укрывающий теплолюбивые растения, чтобы его не унесло ветром.

Падалица

Опавшие яблоки, груши, сливы лучше всего вывезти за пределы участка или выкопать на свободном месте в саду глубокую траншею и засыпать достаточным слоем земли. Падалица может быть переносчиком возбудителей болезней, вредителей. Кроме того, её сладкий запах привлекает на участок насекомых и животных (грызунов).

Сорняки

Осенью прополку грядок мы проводим редко, ведь овощи в основном уже убраны. Однако за осенние месяцы сорняки успевают вырасти и даже зацвести: многолетние растения сохраняют корни в грядках, а однолетние активно сеют семена по всему огороду. Найдите время для тщательной прополки или, по крайней мере, подрубите сорняки плоскорезом. Остатки сорняков можно сложить в компостную кучу, но при условии, что на них не завязались семена.

Скошенная трава

Осенью газон требует стрижки до высоты около 5 см, а остатки травы, если она была невысокая, можно оставить прямо на нём. Большую пользу трава принесёт в качестве мульчи для теплолюбивых многолетних растений, деревьев и кустарников.