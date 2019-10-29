Загадка белой воды. Врач – о феномене Бермудского треугольника

Источник материала: Аргументы и факты

65 лет назад, 30 октября 1954 г., в северной части Бермудского треугольника исчез самолёт R7V-1 с 42 людьми на борту. Впервые же о загадке этого района Атлантики заговорили после пропажи в декабре 1945 г. 5 бомбардировщиков «Эвен­джер» – так называемого ­19-го звена. О знаменитом природном феномене рассуждает писатель, доктор медицинских наук Борис Островский, автор книг «Психоз планеты Земля», «Правда о Бермудском треугольнике» и других.

Акустическое нейтрино

В своё время исчезновение 19-го звена окрестили «величайшей тайной в истории мировой авиации». За полувековое существование бермудская тема обросла спекулятивными версиями, вплоть до происков ино­планетян. Но, на мой взгляд, разрешение загадки – в понимании физической природы явлений.

В докладе комиссии по расследованию исчезновения ­19-го звена задокументирован ряд таких явлений (бермудских феноменов). Геофизик сразу вычленит из доклада указание на «очень длинные волны». По наблюдениям пилотов поисковых самолётов, длина волн от гребня до гребня составляла несколько десятков километров. Такие волны возбуждаются мощными толчками океанского дна. Но с борта судна столь сильное волнение незаметно.

Отмечу: на дне Бермудского треугольника лежит глубоководный жёлоб Пуэрто-Рико – место соприкосновения Карибской и Североамериканской тектонических плит. Они движутся постоянно и с разной скоростью, отчего земная кора подвергается интенсивному сжатию. Это обусловливает высокую сейсмическую и вулканическую активность, приводит к подводным землетрясениям.

Ещё за несколько дней или недель до любого землетрясения возникают низкочастотные механические колебания, которые, по сути, вызывают вибрацию почвы. Чем сильнее напряжение в земной коре, чем ближе землетрясение, тем интенсивнее «дрожь земли». Колебания океанского дна передаются толще воды, а через неё – воздушной среде в виде инфразвуков.

Из-за малого поглощения и слабого рассеяния инфразвуковые волны распространяются на очень большие расстояния, почти не теряя при этом своей энергии. Инфразвук обладает также огромной проникающей способностью, его почти невозможно изолировать. Недаром физики назвали инфразвук акустическим нейтрино.

Как он действует?

За несколько дней до землетрясения многие животные проявляют беспокойство, стремятся покинуть этот район. Вероятно, о приближении землетрясения их «предупреждают» низкочастот­ные колебания звука. Так вот, один из пилотов ­19-го звена, А­ллен Коснар, просил освободить его от полёта «по интуитивным причинам». Его просьба была удовлетворена. А командиру лётной группы лейтенанту Тейлору в аналогичной просьбе за час до вылета было отказано.

Инфразвуковой частотный диапазон лежит ниже порога слышимости человеческого уха, тем не менее частота инфразвука 7–8 Гц совпадает с альфа-ритмом головного мозга. Воздействие этих частот вызывает психотронный эффект: людей охватывает беспокойство, перерастающее в панический страх. Человек может истолковать такой страх как «интуитивное» предчувствие беды.

Комиссия позже опубликовала радиопереговоры между пилотами: «Компасы показывают разные направления», «Мы не знаем, в каком направлении запад», «­Море выглядит как-то странно…» Диспетчеры на авиабазе решили, что у лётчиков возникли проблемы с психикой и они утратили способность ориентироваться в пространстве.

Здесь стоит сказать о ещё одном биологическом воздей­ствии инфразвука – нарушении пространственной ориентации. А фюзеляж самолёта представляет собой своеобразный резонатор, который усиливает интенсивность инфразвуковых волн.



Звено из пяти торпедоносцев ТВМ-3 «Эвенджер» выполняет полёт строем пеленга. Фото: Public Domain

Всё исчезает. Бесследно!

Инфразвуковые волны совпадают по частоте с некоторыми процессами, происходящими в нашем организме. Сердце, лёгкие, брюшная полость склонны к интенсивным колебаниям при совпадении их частот с частотой инфразвука. Как показали эксперименты на животных, высокий уровень звукового давления может вызвать остановку серд­ца, повреждение лёгких, разрыв кровеносных сосудов. При сильном землетрясении в Перу многие люди погибли, как писали обозреватели, «по непонятным причинам».

Особую роль в таких случаях играют ударные волны, вызываемые мощными подземными толчками. Они распространяются почти мгновенно, резко меняя плотность и давление среды. Смерть при этом наступает от разрушения кровеносных сосудов из-за мгновенного изменения кровяного давления или от компрессии мозгового вещества.

Нечто подобное, очевидно, происходит и в океане во время сильного подводного землетрясения. Достаточно вспомнить многочисленные рассказы о «летучих голландцах» – кораблях с мёртвыми экипажами на борту, умершими без каких-либо признаков насильственных действий.

Упомяну ещё о двух явлениях, которые можно отнести к «бермудским феноменам». Во время активных сейсмотектонических процессов резко возрастает напряжённость электрического поля атмосферы. Над эпицентром готовящегося землетрясения и вдоль линий тектонических разломов возникают магнитные возмущения и формируются электрические поля высокой плотности. Они занимают в атмосфере огромные территории. В самолёте, который летит в таком поле, могут выйти из строя электрооборудование, радио­аппаратура, двигатели. Не потому ли штурманы морских и воздушных судов, пересекая район Бермудского треугольника, порой уточняют своё местоположение, используя старинные астрономические методы навигации – по звёздам или с помощью секстанта?

Наконец, перед землетрясением придонные воды непрерывно насыщаются газами, которые под большим давлением выходят из земных недр через геологические разломы и трещины на дне. И когда сейсмические толчки начинают сотрясать водную толщу, из океанских глубин к поверх­ности поднимается огромное количество газа. Плотность «газированной» воды на пространстве в десятки и даже сотни квадратных километров резко падает. И в морскую пучину могут провалиться не только корабль или приводнившийся самолёт, но и «непотопляемые» спасательные жилеты и надувные плоты. Исчезает всё!

Поверхность океана в это время приобретает белый цвет. И ведь именно такой – белой – увидели её пилоты 19-го звена. «Мы входим в белую воду», – прозвучали в радиоэфире полные отчаяния последние слова лейтенанта Тейлора.