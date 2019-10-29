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Юные модели Дубровенщины победили в престижном конкурсе

30.10.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Юные модели Дубровенщины победили в престижном конкурсе

Появление на сцене Могилевского центра детского творчества юных моделей образцового театра моды «Шанс» Дубровенского центра детей и молодежи вызвало в зрительном зале удивление и восхищение. «Что это за коллектив? Откуда они? Какие яркие, классные костюмы!» — слышалось со всех сторон. — Наш коллектив уже второй раз принимал участие в Международном конкурсе-фестивале детского творчества Roskvit By, и опять вернулся с победой, заняв два вторых места в разных возрастных номинациях. В этот раз для участия в фестивале мы подготовили две коллекции «Сэлфи-смайл» и «Финтиклюшки-завитушки». И обе они получили высокую оценку компетентного жюри, — рассказывает руководитель театра моды ЦДиМ Елена Витковская.

Кстати, руководитель образцового театра моды «Шанс» Е.С.Витковская по итогам фестиваля-конкурса отмечена Благодарностью за личный вклад в культурное, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
Эти оценка тем более весома, что в составе жюри были маститые профессионалы, настоящие медийные звезды: известная телеведущая «Добрай раніцы, Беларусь!», «Добры дзень,Беларусь!» на Первом национальном канале Светлана Боровская; актер, модель, Генеральный директор продюссерского центра агентства ГРАСТА (Германия) Александр Назаров; председатель цикловой комиссии хореографических дисциплин учреждения образования «Могилевский государственный колледж искусств»,лауреат Премии специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи Игорь Шувалов.

— Эти награды доказывают, что «Шанс» не зря носит почетное звание — образцовый коллектив! У «Шансиков» еще много идей, задумок и планов, которые мы будем воплощать в жизнь. Мы благодарны за поддержку, помощь и понимание начальнику отдела по образованию Дубровенского райисполкома Ирине Контровской, директору Дубровенского районного центра детей и молодежи Галине Шевченко и, конечно, родителям, — отметила Елена Витковская.
Елена КОРСАКОВА.

 
 
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Появление на сцене Могилевского центра детского творчества юных моделей образцового театра моды «Шанс» Дубровенского центра детей и молодежи вызвало в
 
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