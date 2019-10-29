ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко поручил обеспечить медиков современным оборудованием

30.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко поручил обеспечить медиков современным оборудованием

Президент посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить врачей современным медицинским оборудованием. Такую задачу глава государства поставил сегодня, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Главное — оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование, — сказал Александр Лукашенко. — Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный. И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника».

Как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы. «По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим», — заявил он.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова Президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зима близко. За пять минут в пяти картинках расскажем, что нужно знать об этом каждому водителю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика