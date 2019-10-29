Александр Лукашенко поручил обеспечить медиков современным оборудованием

Источник материала: Вороновская газета





Президент посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить врачей современным медицинским оборудованием. Такую задачу глава государства поставил сегодня, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, передает корреспондент БЕЛТА .

«Главное — оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование, — сказал Александр Лукашенко. — Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный. И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника».

Как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы. «По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим», — заявил он.

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