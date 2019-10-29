|
Александр Лукашенко посетит РНПЦ онкологии и медицинской радиологии
30.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Планируется, что Глава государства примет участие в церемонии открытия пансионата.
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит сегодня РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова, сообщает
Президенту доложат о развитии системы здравоохранения Беларуси, состоянии и перспективах развития РНПЦ. Планируется, что глава государства на территории РНПЦ примет участие в церемонии открытия пансионата, после чего Александр Лукашенко ознакомится с условиями размещения пациентов и сопровождающих их лиц.
Ожидается также, что Президент в деревне Лесковка Минского района осмотрит новый комплекс общежитий малосемейноно типа для медицинских работников. На этом объекте главе государства в целом доложат о выполнении поручений по строительству социальных объектов в Минской области.
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова основано в 1960 году и является самым крупным в стране лечебно-диагностическим и научно-образовательным учреждением. В центре оказывается специализированная медицинская помощь пациентам из регионов Беларуси. Вместе с этим центр выполняет функцию онкологического диспансера для населения Минской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что Глава государства примет участие в церемонии открытия пансионата. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит сегодня РНПЦ онкологии и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)