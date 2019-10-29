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Студента года Беларуси назовут в декабре

30.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Студента года Беларуси назовут в декабре

Финал республиканского конкурса «Студент года -2019» состоится в декабре, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

В октябре-ноябре проходят областные туры конкурса. В Витебском регионе определили сразу двух финалисток. Это студентка Полоцкого государственного университета Эрика Конюхова и Мария Соловьева из Витебского государственного университета им. П.М. Машерова. Они набрали равное количество баллов. Своего представителя выбрала и Брестская область. Это студентка Барановичского государственного университета Дарья Павловская.

«Минский городской тур состоится сегодня. В увлекательных творческих конкурсах сразятся 12 лучших в учебе, творчестве и спорте студентов учреждений высшего образования столицы. Четверо победителей станут финалистами популярного молодежного проекта. 31 октября состязания пройдут в Гомельской области. За звание лучшего студента этого региона поборются 7 конкурсантов. Гродненский областной этап конкурса запланирован на 5 ноября, Могилевский — на15 ноября. В начале декабря пройдет финал проекта», — рассказала Юлия Зинкевич.

По ее словам, все участники отборочных этапов имеют средний бал в учебе не ниже 8,0, являются победителями, стипендиатами специальных фондов, научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей, а также ведут активную общественную деятельность.

«Во время финального шоу зрителей и жюри ожидает студенческая презентация «Будем знакомы», а также конкурсы интеллектуального и ораторского мастерства «#ВПрофессии». Обладателем титула «Студент года» станет финалист, который по итогам всех испытаний наберет наибольшее количество баллов. Особенности системы оценки за выступление в каждом испытании — открытость и интерактивность», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

Победителя в номинации «Студент года ONLINE» традиционно определят пользователи виртуальной сети путем голосования за авторские видеоролики конкурсантов на тему «Я — студент!».

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий.

https://www.belta.by

 
Теги: Витебск
 
 
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Финал республиканского конкурса «Студент года -2019» состоится в декабре, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич. В октябре-ноябре проходят...
 
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