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Бывший сотрудник Apple возглавил дочернюю компанию Volkswagen по разработке беспилотных машин

30.10.2019 10:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкий автогигант объявил о создании отдельного подразделения, которое будет заниматься разработкой систем автономного вождения. Со временем они станут внедряться на автомобилях всех марок, входящих в концерн Volkswagen Group.


Новая дочерняя структура называется Volkswagen Autonomy (VWAT), а помогать ей в разработке беспилотных технологий будет американская компания Argo Ai — о крупных инвестициях в стартап со стороны немецкого производителя было объявлено минувшим летом. Штаб-квартира VWAT расположится в Мюнхене, но в следующем году у нового подразделения появится филиал в Калифорнии, а в 2021 году и в Китае.


Александр Хитцингер, глава Volkswagen Autonomy

Руководителем VWAT назначен Александр Хитцингер, в начале января перешедший в Volkswagen из Apple, где он работал над проектом под кодовым названием «Титан», то есть собственного беспилотника американского бренда.

Немцы уже ведут разработку автопилота четвертого уровня — он подразумевает почти полную автоматизацию и сперва появится на коммерческих автомобилях, которые станут использоваться для перевозки пассажиров и доставке грузов, а также в сфере каршеринга и такси. Конечная цель — разработка автомобиля с пятым уровнем автономности, не требующего никакого контроля человека.


Напомним, что Volkswagen уже тестирует самоуправляемые прототипы на дорогах общего пользования — парк опытных электромобилей e-Golf проходит испытания в Гамбурге.

 
 
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Немецкий автогигант объявил о создании отдельного подразделения, которое будет заниматься разработкой систем автономного вождения.
 
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