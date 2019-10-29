Бывший сотрудник Apple возглавил дочернюю компанию Volkswagen по разработке беспилотных машин

Источник материала: Tut.by

Немецкий автогигант объявил о создании отдельного подразделения, которое будет заниматься разработкой систем автономного вождения. Со временем они станут внедряться на автомобилях всех марок, входящих в концерн Volkswagen Group.





Новая дочерняя структура называется Volkswagen Autonomy (VWAT), а помогать ей в разработке беспилотных технологий будет американская компания Argo Ai — о крупных инвестициях в стартап со стороны немецкого производителя было объявлено минувшим летом . Штаб-квартира VWAT расположится в Мюнхене, но в следующем году у нового подразделения появится филиал в Калифорнии, а в 2021 году и в Китае.



Александр Хитцингер, глава Volkswagen Autonomy

Руководителем VWAT назначен Александр Хитцингер, в начале января перешедший в Volkswagen из Apple, где он работал над проектом под кодовым названием «Титан», то есть собственного беспилотника американского бренда.

Немцы уже ведут разработку автопилота четвертого уровня — он подразумевает почти полную автоматизацию и сперва появится на коммерческих автомобилях, которые станут использоваться для перевозки пассажиров и доставке грузов, а также в сфере каршеринга и такси. Конечная цель — разработка автомобиля с пятым уровнем автономности, не требующего никакого контроля человека.





Напомним, что Volkswagen уже тестирует самоуправляемые прототипы на дорогах общего пользования — парк опытных электромобилей e-Golf проходит испытания в Гамбурге.