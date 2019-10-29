|
Бывший сотрудник Apple возглавил дочернюю компанию Volkswagen по разработке беспилотных машин
Источник материала: Tut.by
Немецкий автогигант объявил о создании отдельного подразделения, которое будет заниматься разработкой систем автономного вождения. Со временем они станут внедряться на автомобилях всех марок, входящих в концерн Volkswagen Group.
Новая дочерняя структура называется Volkswagen Autonomy (VWAT), а помогать ей в разработке беспилотных технологий будет американская компания Argo Ai — о крупных инвестициях в стартап со стороны немецкого производителя было объявлено
Руководителем VWAT назначен Александр Хитцингер, в начале января перешедший в Volkswagen из Apple, где он работал над проектом под кодовым названием «Титан», то есть собственного беспилотника американского бренда.
Немцы уже ведут разработку автопилота четвертого уровня — он подразумевает почти полную автоматизацию и сперва появится на коммерческих автомобилях, которые станут использоваться для перевозки пассажиров и доставке грузов, а также в сфере каршеринга и такси. Конечная цель — разработка автомобиля с пятым уровнем автономности, не требующего никакого контроля человека.
Напомним, что Volkswagen уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкий автогигант объявил о создании отдельного подразделения, которое будет заниматься разработкой систем автономного вождения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)