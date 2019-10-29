В Минске BMW вылетел на встречку и врезался в Renault

Источник материала: Tut.by

Мужчина оказался заблокирован в салоне автомобиля после аварии, которая произошла утром 30 октября на путепроводе на улице Московской.



Фото: ГАИ

По информации ГАИ Минска, водитель BMW двигался со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Московской. На путепроводе он не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Renault.



Фото: ГАИ

В результате ДТП пассажир BMW оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля его при помощи специнструмента доставали спасатели.



Фото: ГАИ

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.