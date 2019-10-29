|
В Минске BMW вылетел на встречку и врезался в Renault
Источник материала: Tut.by
Мужчина оказался заблокирован в салоне автомобиля после аварии, которая произошла утром 30 октября на путепроводе на улице Московской.
По
В результате ДТП пассажир BMW оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля его при помощи специнструмента доставали спасатели.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пассажир BMW оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля его при помощи специнструмента доставали спасатели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)