Россиянин первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Источник материала: Tut.by

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил уникальную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» (2:1), сообщает RT.

Россиянин первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол — он поднял шайбу на крюк и забросил ее за спину вратарю. До этого подобным взятием ворот в НХЛ никто не отличался.

Такие голы достаточно распространены в юниорских лигах. В Континентальной хоккейной лиге в таком стиле дважды забрасывал Сергей Шумаков. Наиболее знаменитый лакросс-гол забрасывал Микаэль Гранлунд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Финляндии и России.