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Россиянин первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

30.10.2019 10:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил уникальную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» (2:1), сообщает RT.

Россиянин первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол — он поднял шайбу на крюк и забросил ее за спину вратарю. До этого подобным взятием ворот в НХЛ никто не отличался.

Такие голы достаточно распространены в юниорских лигах. В Континентальной хоккейной лиге в таком стиле дважды забрасывал Сергей Шумаков. Наиболее знаменитый лакросс-гол забрасывал Микаэль Гранлунд в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Финляндии и России.

 
 
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Чаще всего их забивают в юниорских лигах.
 
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