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Зима близко. За пять минут в пяти картинках расскажем, что нужно знать об этом каждому водителю

30.10.2019 10:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда снег — скользко. И, кажется, нужны зимние шины. На этом познания начинающих водителей о первом снеге на дороге заканчиваются. А между тем, кое-где он уже выпал. Вместе с экспертом по контраварийному вождению Сергеем Овчинниковым мы в пяти картинках восполняем пробелы в водительских знаниях. Поверьте, это очень важно, а времени на чтение уйдет не больше пяти минут.

Переходим на зимние шины заранее


Самый банальный совет: не дожидаясь первых заморозков, перейти на зимние шины. И принять во внимание, что характеристики у них в теплую погоду могут быть похуже, чем у летних шин. Зато к первому снегу вы уже будете во всеоружии. Какой тип выбрать — шипованные, европейские или скандинавские? Я бы посоветовал фрикционные нешипованные скандинавского типа. Для города «шипы» не нужны, а «еврозима» хороша только на чистом асфальте. Никакой «всесезонки». Шины в нашем климате должны быть или летними, или зимними. Варианты с зимней резиной на одной оси отметаем, если не хотите превратить автомобиль в неуправляемый снаряд.

Определяем скользкую дорогу


И влажный асфальт, и примороженный — блестит. Чтобы понять, мокрая дорога или ледяная — смотрите на следы впередиидущего автомобиля. Если они остаются — дорога мокрая. Если следов нет — это лед. Запомните потенциально опасные места, где образуется лед: перекрестки, спящие полицейские, остановки транспорта, мосты, путепроводы — везде, где происходят разгон или торможение. В местах, где раскатана колея, лучше смещаться на полметра в сторону, чтобы ехать и тормозить по снегу. Еще один признак скользкой дороги — мигающая лампочка срабатывания ESP — системы стабилизации.

Включаем режим «тошнота»


Скользкая дорога — снижаем скорость, контролируем дистанцию, как до автомобиля спереди, так и до автомобиля сзади. На скользкой дороге останавливайтесь от стоп-линии перекрестка дальше, чем обычно, особенно если сзади никого нет. «Прилетевшая» следом машина может вытолкнуть вас на перекресток, и там уже никакие умения не спасут. Если же при подъезде к перекрестку сзади кто-то есть, то просто заранее снижаем скорость и медленно подкатываемся. Не ехать вообще в гололедицу — так себе совет. Поэтому если ехать, то позже основного потока, когда дороги уже почистили и все ДТП оформили. Или раньше основного потока, когда выезжают больше частью профессионалы. Полный привод создает иллюзию хорошего сцепления, поэтому надо понимать — разгоняетесь вы быстрее, а тормозите — так же, как и остальные. Независимо от типа привода в повороты входим буквально на пешеходной скорости. Особенно если он присыпан снегом.

Не полагаемся слепо на электронные системы


То, что у вас есть электронные системы, не должно вводить в заблуждение — они не все решают. Что в них плохо — они скрывают истинную опасность ситуации. Лампочка ESP мигает, что-то хрустит, но машина вроде едет, водитель — молодец. А тем временем электроника работает на пределе возможностей. И потом — уже вступают в действие законы физики. В этом отношении «жигули» более честная машина, она сразу рассказывает, что на дороге скользко. Поэтому вместе с электроникой включаем мозги.

Изучаем и анализируем поведение авто


С закрытыми и безлюдными площадками как минимум вокруг столицы есть дефицит. Но найти можно. Выпал первый снег — едем на площадку. Но не тренировать заносы. Без устойчивых навыков выход из заноса может выйти боком. Делаем комплекс «разгон — торможение — поворот». И анализируем, как ведет себя автомобиль, на какой скорости происходит снос или занос, учимся чувствовать грань. И потом эту самую грань не переступаем.

 
 
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Накануне первых серьезных снегов вместе с экспертом по контраварийному вождению Сергеем Овчинниковым мы в пяти картинках восполняем пробелы в водительских...
 
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