На заметку домохозяйкам: экономим деньги на кухне

Источник материала: Новости Хотимска

Возможно, многие хозяйки замечают за собой такую черту: в холодильнике лежит большое количество самых разнообразных продуктов, но мы заламываем руки, так как не знаем, что подать сегодня на ужин. Поэтому идем в магазин, покупаем то, что съедим практически сразу, а то, что было в холодильнике либо так и остается там, либо летит в мусорное ведро.

Именно поэтому первой заповедью для молодой хозяйки будет то, что стоит завести амбарную книгу, в которой вы будете фиксировать все то, что покупаете в течение месяца. По истечению этого срока, путем анализа и сравнений, вы поймете, что и в каких объемах и количествах потребляет тот или иной продукт ваша семья.