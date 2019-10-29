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На заметку домохозяйкам: экономим деньги на кухне

30.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Возможно, многие хозяйки замечают за собой такую черту: в холодильнике лежит большое количество самых разнообразных продуктов, но мы заламываем руки, так как не знаем, что подать сегодня на ужин. Поэтому идем в магазин, покупаем то, что съедим практически сразу, а то, что было в холодильнике либо так и остается там, либо летит в мусорное ведро.

Именно поэтому первой заповедью для молодой хозяйки будет то, что стоит завести амбарную книгу, в которой вы будете фиксировать все то, что покупаете в течение месяца. По истечению этого срока, путем анализа и сравнений, вы поймете, что и в каких объемах и количествах потребляет тот или иной продукт ваша семья.

 
 
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Возможно, многие хозяйки замечают за собой такую черту: в холодильнике лежит большое количество самых разнообразных продуктов, но мы заламываем руки, так как не...
 
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