Источник материала: Новости Дзержинска

1 ноября 2019 года в Минской области стартует II этап республиканской олимпиады по учебным предметам.

В мероприятии примут участие учащиеся из 22 районов Минской области, г. Жодино и Минского государственного областного лицея.

1 ноября пройдут состязания по учебным предметам «Физика», «История», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык», «Белорусский язык» и «Белорусская литература» (I тур).

2 ноября состоится олимпиада по учебным предметам «Обществоведение», «Математика», «Астрономия», «Биология», «Белорусский язык» и «Белорусская литература» (II тур).

22 ноября учащиеся будут состязаться в знаниях по учебным предметам «Информатика», «Трудовое обучение» (I тур), «Химия» (I тур), «Русский язык» и «Русская литература» (I тур), «Физическая культура и здоровье» (I тур).

23 ноября пройдет олимпиада по учебным предметам «География», «Химия» (II тур), «Русский язык» и «Русская литература» (II тур), «Трудовое обучение» (II тур), «Физическая культура и здоровье» (II тур).



