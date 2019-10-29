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В Столинском районе грузовой Mercedes насмерть сбил 9-летнего ребенка на велосипеде
Источник материала: Tut.by
Ребенок погиб под колесами грузового автомобиля в Столинском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ
Смертельная авария произошла 29 октября, около 18.50, вблизи агрогородка Большое Малешево. По предварительной информации, 18-летний водитель грузового Mercedes-Benz на трассе Р88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины сбил 9-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП ребенок от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что велосипед не был оборудован фонарями и катафотами, а на одежде мальчика не было световозвращающих элементов.
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Смертельная авария произошла 29 октября, около 18.50, вблизи агрогородка Большое Малешево.
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