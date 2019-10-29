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Минсвязи выпускает в обращение новогодние и рождественские марки

30.10.2019 11:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсвязи выпускает в обращение новогодние и рождественские марки
Белпочта

Министерство связи и информатизации 30 октября выпускает в обращение почтовые марки "С Колядками", "С Рождеством Христовым", "С Новым годом", сообщает РУП "Белпочта".

Тираж марок по 60 тыс.  При изготовлении праздничных марок и на марочных полях использована технология термического тиснения металлизированной фольгой серебристого цвета.

В день выпуска почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

 

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство связи и информатизации 30 октября выпускает в обращение почтовые марки "С Колядками", "С Рождеством Христовым", "С Новым годом".
 
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