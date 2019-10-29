«Динамо-Брест» проведет следующий матч в форме 1988 года

Источник материала: Tut.by

Брестское «Динамо» проведет матч 27 тура чемпионата Беларуси с «Шахтером» в ретро-форме. Об этом tribuna.com сообщил спортивный директор клуба Сергей Ковальчук.





— Запланированы ли у брестского «Динамо» какие-то мероприятия по случаю чемпионства?

— Не совсем понятно, о каком чемпионстве сейчас может идти речь. Впереди 4 игры и простая математика подсказывает, какими последствиями может обернуться преждевременная эйфория. Мы не нагнетаем и уж точно ничего не празднуем. Наоборот, ощущаем напряжение и ответственность перед самым важным отрезком чемпионата.

Конечно, к концу чемпионата игроки уставшие и эмоционально выхолощенные. Мы ищем возможность дополнительно их поддержать и мотивировать.

Поэтому на игру с «Шахтером» команда выйдет в ретро форме. Хотим привязаться к частичке нашей истории. Мы помним тот легендарный матч в Бресте 7 мая 1988 года, когда команда «Динамо-Брест» победила со счетом 1:0 сборную СССР, которая позже стала Олимпийским чемпионом. Мы нашли фотографии той формы и восстановили ее. Таким образом, команда сыграет предстоящий матч в ней.

Мы относимся к этому очень символично и хотим дополнительно зарядить, мотивировать ребят на очень непростой матч с конкурентом в борьбе за золото чемпионата, — сказал Ковальчук.

Матч «Динамо» — «Шахтер» пройдет 3 ноября в Бресте и начнется в 18.00.