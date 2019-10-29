|
Грузинский ансамбль «Арсиани», которому уже 100 лет, выступит в Минске
Источник материала: Tut.by
Легендарный грузинский коллектив
«Арсиани» — государственный академический ансамбль песни и танца Аджарии и единственный, который сумел сохранить свои традиции начиная с 1920 года. Коллектив славится своим фирменным национальным шоу и пользуется большой популярностью в таких странах, как Испания, Польша, Италия, Дания, Египет, Кипр, Россия, Беларусь, Эстония и Украина.
Ансамбль состоит из профессиональных танцоров, певцов и музыкантов, среди которых знаменитые грузинские исполнители: Давид Джавришвили, Артем Еркомаишвили, Топан Меладзе, Тамаз Бежанидзе, Зураб Багдадишвили и другие.
Весной грузинский ансамбль «Арсиани» отметит свое 100-летие в Минске и представит лучшие номера. Чарующая грузинская музыка, народные кавказские танцы, праздничное настроение и национальные костюмы не оставят ни одного зрителя равнодушным.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный грузинский коллектив «Арсиани» выступит 29 марта в КЗ «Минск» с юбилейной программой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)