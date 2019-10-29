Очередная победа волковычанки Анастасии Голубович на Спартакиаде студенческой молодежи

Источник материала: Новости Волковыска

Студентка БГУ волковычанка Анастасия Голубович в составе спортивной делегации нашей страны принимает участие в Спартакиаде студенческой молодежи России и Республики Беларусь в рамках Спартакиады Союзного государства-2019, которая проходит в Сочи.

Соревнования российско-белорусской Спартакиады студенческой молодежи по игровым видам спорта (среди студентов 1999-2001 г.р.) пройдут с 25 по 30 октября на базе федерального спортивного центра «Юг Спорт». В программе – соревнования по бадминтону (юноши, девушки), волейболу (юноши, девушки) и настольному теннису (юноши, девушки).

Во вторник разыгрывались медали в «миксте» (смешные игры). Настя играла в паре с гродненцем Егором Чекелем и наши земляки взяли «золото». Поздравляем!







