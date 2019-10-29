В Беларуси отменили сбор за покупку билетов на поезд онлайн и за предварительную продажу на автобус

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси отменили сбор за покупку билетов на поезд через интернет, а также за предварительную продажу билетов на автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о небольшой, но экономии. Это решение принято для стимулирования электронных продаж и сокращения затрат, связанных с работой билетных кассиров – пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.











