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В Беларуси отменили сбор за покупку билетов на поезд онлайн и за предварительную продажу на автобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси отменили сбор за покупку билетов на поезд через интернет, а также за предварительную продажу билетов на автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о небольшой, но экономии. Это решение принято для стимулирования электронных продаж и сокращения затрат, связанных с работой билетных кассиров – пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
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Новости Беларуси. В Беларуси отменили сбор за покупку билетов на поезд через интернет, а также за предварительную продажу билетов на автобус, сообщили в программе...
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