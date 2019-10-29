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В Минске BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault

30.10.2019 10:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске примерно в 8:10 Renault врезалось в выехавший на встречную полосу автомобиль.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW двигался по мосту со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Московской. В какой-то момент машину занесло, она оказалась на встречной полосе и столкнулась с Renault.

В Минске BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии пассажир BMW был заблокирован, ему потребовалась помощь спасателей.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства случившегося.

В Минске BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

На неделе в Полоцке грузовой поезд врезался в автомобиль.

Водитель машины пытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора – подробности здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске примерно в 8:10 Renault врезалось в выехавший на встречную полосу автомобиль. Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW двигался по мосту со...
 
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