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На МКАД затруднено движение из-за ДТП с микроавтобусом

30.10.2019 10:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На МКАД затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30 октября около семи часов утра 36-летний водитель микроавтобуса Merсedes двигался по МКАД со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Кижеватова.

На МКАД затруднено движение из-за ДТП с микроавтобусом
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В районе девятнадцатого километра дороги, возле Игуменского тракта, мужчина не учел погодные условия и наехал на ограждение.

На МКАД затруднено движение из-за ДТП с микроавтобусом
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате автомобиль отбросило, он перевернулся и перекрыл две правые полосы. Движение на данном участке дороги затруднено. В ДТП никто не пострадал.

На МКАД затруднено движение из-за ДТП с микроавтобусом
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Недавно на МКАД столкнулись грузовик и легковушка. В результате аварии 20-летнюю девушку зажало в салоне (читать дальше).

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Новости Беларуси. На МКАД затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30 октября около семи часов утра...
 
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