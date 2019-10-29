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На МКАД затруднено движение из-за ДТП с микроавтобусом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На МКАД затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия.
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В районе девятнадцатого километра дороги, возле Игуменского тракта, мужчина не учел погодные условия и наехал на ограждение.
В результате автомобиль отбросило, он перевернулся и перекрыл две правые полосы. Движение на данном участке дороги затруднено. В ДТП никто не пострадал.
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Новости Беларуси. На МКАД затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30 октября около семи часов утра...
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