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ЖКХ сообщает, что в городе проведены необходимые мероприятия по подготовке к зиме

30.10.2019 11:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первый снег в городе еще не выпал, но коммунальники успели к нему подготовиться.

ЖКХ сообщает, что в городе проведены необходимые мероприятия по подготовке к зиме

В арсенале «Коммунальника» уже имеется около 25 тыс. тонн песчано-соляной смеси, что составляет необходимую прогнозную потребность на весь зимний сезон 2019-2020 гг.

Завершена подготовка и ремонт снегоочистительной и пескосоле распределительной техники.

ЖКХ сообщает, что в городе проведены необходимые мероприятия по подготовке к зиме

Разработаны планы-графики, предусматривающие закрепление за участками дорог машин, механизмов, водительского состава и рабочих.

С приходом заморозков руководством предприятия «Коммунальник» организовано дежурство инженерно-технических работников, пескоразбрасывательной техники и средств погрузки песко-соляной смеси. В ноябре количество дежурной техники будет увеличено.

ЖКХ сообщает, что в городе проведены необходимые мероприятия по подготовке к зиме

Для проведения антигололедных мероприятий и уборки первого снега уже подготовлено 78 единиц спецтехники, включая тракторы, погрузчики, машины для вывоза снега и другую технику.

При обильном снегопаде помочь коммунальникам готовы около 15 предприятий города, способных предоставить 160 единиц дополнительной техники, среди которой экскаваторы, самосвалы и грейдеры.

ЖКХ сообщает, что в городе проведены необходимые мероприятия по подготовке к зиме

В случае ухудшения погодных условий в зимний период ПКУП «Коммунальник» готов производить работы по расчистке от снега и устранению гололёда на автомобильных дорогах.

В первую очередь от снега и льда будут убираться остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

ЖКХ сообщает, что в городе проведены необходимые мероприятия по подготовке к зиме

Уже традиционно помогать коммунальникам будет Госавтоинспекция. Ей предстоит отслеживать ситуацию на улицах при помощи патрульных экипажей, отбуксировки транспортных средств, препятствующих зимней уборке, сопровождения колонн спецтехники во время уборки улиц.

ЖКХ сообщает, что в городе проведены необходимые мероприятия по подготовке к зиме

Уборка дворовых территорий будет обеспечена жилищным ремонтно-эксплуатационным управлением: к каждому ЖЭСу прикреплена техника, имеются штатные дворники. Всего же убирать дворы Бреста выйдет около 300 человек и 130 помощников.

ЖКХ сообщает, что в городе проведены необходимые мероприятия по подготовке к зиме

В случае выпадения обильных осадков Коммунальные службы призывают горожан не оставаться в стороне и по возможности расчищать свои дворы и парковочные места самостоятельно.

КУМПП «Брестское городское ЖКХ»

 
Теги: Брест
 
 
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