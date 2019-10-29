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В эти выходные в Бресте состоятся Республиканские соревнования профессиональных кинологов - «Кубок Зубра I»

30.10.2019 11:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорогие друзья, брестчане и гости нашего города, приглашаем вас 02-03 ноября 2019 года посетить достаточно обширное кинологическое мероприятие – Республиканские соревнования профессиональных кинологов – «Кубок Зубра I».

В эти выходные в Бресте состоятся Республиканские соревнования профессиональных кинологов - «Кубок Зубра I»

Уже в эту субботу вашему вниманию будет представлена спортивная часть "послушание с собакой", в воскресенье не менее захватывающее «атака и задержание условного нарушителя».

Место проведения: Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле (открытая площадка)

Начало мероприятия:

2 ноября (суббота) - в 11:00

3 ноября (воскресенье) - в 14:30

Организатором является Общественное Объединение Международный Кинологический Союз при поддержке Управления спорта и туризма Брестского облисполкома и содействии БО ЦОР по гребле.

В эти выходные в Бресте состоятся Республиканские соревнования профессиональных кинологов - «Кубок Зубра I»

 
 
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   Дорогие друзья, брестчане и гости нашего города, приглашаем вас 02-03 ноября 2019 года посетить достаточно обширное кинологическое мероприятие – Республиканские...
 
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