Беларусь планирует открыть еще семь мясокомбинатов и три птицефабрики для поставок в Китай

Источник материала: Ежедневник





Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время IV Экспортного форума «Беларусь мясная».

«Мы активно наращиваем поставки мясной продукции в Китай. За восемь месяцев объем поставок достиг 22 млн долларов – это в 37 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего было поставлено 2,5 тыс. т говядины и 5,5 тыс. т мяса птицы. Работаем над тем, чтобы расширить количество предприятий, аккредитованных для поставок на китайский рынок. Подали заявки еще на 10 наших заводов, из которых семь мясокомбинатов и три птицефабрики», — сказал Алексей Богданов, передает БЕЛТА .

Кроме того, на предстоящей выставке China International Import Expo в Шанхае планируется подписание протоколов, которые позволят поставлять в Китай белорусские субпродукты и части тушки птицы.

Беларусь продолжает активно наращивать и поставки молочной продукции, льноволокна и различных масел, муки, сахара, кондитерских изделий в Китай.

«Это очень перспективный рынок, он никогда не сможет сам себя обеспечить ввиду большой численности населения и ограниченных земельных ресурсов. Для нас Китай – один из самых важных торгово-экономических партнеров, куда мы планируем наращивать поставки нашего продовольствия. В прошлом году мы экспортировали сельхозпродукции на 82 млн долларов. В текущем году планируем выйти на объем поставок не менее чем 90 млн долларов, а в 2020-м –100 млн долларов», – отметил начальник главного управления ВЭД.