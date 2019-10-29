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За односельчан болеет душой

30.10.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Геннадий Макаренко родом из д. Романово Пальминского сельсовета. За долгое время мужчина так и не смог оставить родительский дом и знакомые с детства места. Сегодня Геннадий Александрович работает учителем английского и немецкого языков в Пальминской СШ, с 1990 г. выполняет обязанности старейшины родной деревни.

За односельчан болеет душой

От Романово до Пальминки около трёх километров, и на работу Геннадий Александрович добирается пешком. Он признаётся, что с детства привык преодолевать такие расстояния и воспринимает этот процесс как прогулку.

    Мужчина вспоминает, что раньше д. Романово была большой, порядка 70 домов. А сейчас на зиму в деревне остаётся около 15 человек, в большинстве своём это пенсионеры. Летом людей больше, так как приезжают дачники.

    — Люди здесь очень хорошие, ответственные и понимающие. С такими и работать в радость. Приятно смотреть, как они облагораживают приусадебные территории, обкашивают их, — отмечает собеседник.

    К старейшине сельчане могут обращаться абсолютно с любыми вопросами: где-то нужно дорогу отремонтировать, снег расчистить, кто-то хочет видеть больший ассортимент продуктов в автолавке. Другие, как признаётся наш герой, просто хотят выговориться, обсудить свои проблемы. Упрощают жизнь мобильные телефоны — пожилым людям не нужно лично ходить к старейшине, достаточно просто набрать его номер.

   — Бывает, что по пути домой покупаю лекарства, если просят, измеряю давление… Вечером по хозяйству справлюсь и иду «на обход», — говорит Геннадий Макаренко. — Сказать честно, один бы я со всей работой не справился. Председатель сельсовета Анфиса Савельевна Берёзко никогда не отказывает в помощи. Если возникают проблемы, которые своими силами не можем решить, она оперативно связывается с соответствующими службами и обо всём договаривается.

    Несмотря на занятость, Геннадий Александрович успевает обрабатывать землю, выращивать виноград, саженцы которого, кстати, уже прижились у многих односельчан. В этом году яблони старейшины, одни из немногих в деревне, дали богатый урожай. Собеседник вспоминает, что раньше выращивали много цветов, этому он научился ещё от мамы.

  — Без хозяйства в деревне никак, поэтому и зерновые стараюсь сеять, и картошку выращиваю, огород обрабатываю. Всегда хочется попробовать что-то новое. Я давно забыл вкус магазинного мяса, яиц, овощей и фруктов. Всё это у меня своё, — объясняет Геннадий Макаренко.

  Геннадий Александрович признаётся, что дома всегда много работы, но здесь он отдыхает душой. Наш герой уверен, что лучшее лекарство от всех недугов — это родные пейзажи, тишина вечерних деревенских улиц и знакомые с самого детства люди.

Юлия РУДЯКОВА.

 
 
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Геннадий Макаренко родом из д. Романово Пальминского сельсовета. За долгое время мужчина так и не смог оставить родительский дом и знакомые с детства места....
 
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